Göç fırtınası briket evler önledi! Dillerde Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye minnet var

Türkiye, Suriye iç savaşının başlamasıyla dünya üzerinde en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konuma yükseldi. Milyonlarca Suriyeliye kapılarını ve gönül sofrasını açan Türkiye, artan şiddet nedeniyle evlerini terk eden mültecileri terörden temizlediği alanlarda karşılamaya başladı. İdlib'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol göstericiliğiyle tamamlanan briket evlerde yeni bir yaşam başladı. Okul, sağlık ocağı, postane gibi hizmetlerin verildiği bölgede, savaştan kaçan mültecilere Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunuyor.
TÜRKİYE OLMASA BİZ ÖLMÜŞTÜK
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, İdlib'de güvenli bölgede yaşmalarını sürdüren Suriyelilere kulak verdi. Onların sesi oldu.
İşte Yavuz Donat'ın bölgeden aktardığı bilgiler:
Cilvegözü... Sınır kapısı... TIR kuyruğu... Yardım TIR'ları... 4 milyon nüfuslu İdlib'e gidiyoruz... Yol boyunca kasabalar, köyler... Fırınlar... Marketler.
Ürünlerin çoğu Türk malı.
Alışveriş Türk lirası ile... Ya da dolarla.
Suriyeliler'in arasına giriyoruz... İlk izlenimler:
Etrafımızı saran çok... Her yaştan.
Herkes bir şey söylüyor...
Mihmandarımız tercüme ediyor:
Ohibbu Türkiyye. (Türkiye'yi çok seviyoruz.)
Türkiyye benet kene seken. (Türkiye bize ev yaptı.)
Lavle Türkiyye lemitne. (Türkiye olmasa biz ölmüştük.)
İşte sözün bittiği yer... İşte gerçek. Türkiye olmasaydı, bu coğrafya kan gölüydü... Toplu mezarlıktı.
ERDOĞAN'A SELAM
Türkiye, Afrin ve İdlib'te çok etkili. İdlib'in, Halep'e uzaklığı 60 kilometre.
Afrin'de... Yerel Meclis var... Fakat... Eğitim, sağlık, tarım, altyapı konusunda danışmanlık hizmeti bizden.
İdlib... Şu ana kadar 60 binin üzerinde briket ev yaptık... Yapmaya devam ediyoruz... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı... "100 bine tamamlansın."
Briket evlere giriyoruz... Çay içiyoruz.
Fotoğraf çekiyoruz... Not alıyoruz.
Kadınlar... Erkekler... Ve çiçek bahçesi gibi çocuklar.
Bir şeyler söylüyorlar... Daha doğrusu istiyorlar.
Hüseyin Yayman'ı işaret ediyoruz... Hatay Milletvekili... Kim ne söyleyecekse ona söylesin... Ondan istesin... O, Başkan Erdoğan'ın milletvekili.
Mihmandar... Sözlerimizi tercüme ediyor. Ve... Hüseyin Yayman bir anda kuşatmaya alınıyor.