Göç fırtınası briket evler önledi! Dillerde Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye minnet var

MOTOSİKLET TARLASI

İdlib'e geçen yıl da gelmiştik...

Afrin'e de.

Gördüğümüz araçlar... Otobüsler... 30 yaşında mı desek, yoksa daha da mı eski acaba?

Bu coğrafya... Türkiye'den 40 yıl daha mı daha geri, yoksa 50 yıl mı?

En çok gördüğümüz taşıma aracı motosiklet.

En çok gördüğümüz işyeri "motosiklet tamircisi." Bir motosiklete kaç kişi binebilir? 2... En fazla 3.

Burada ise... Motosikletin üstü... Aile... Balık istifi... Çoluk çocuk.