Başkan Erdoğan İdlib'deki anahtar teslim törenine video mesaj gönderdi: 1 milyon Suriyelinin dönüş için proje hazırlığındayız

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki briket evlerin anahtar teslim törenine video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "2016'dan bu yana oluşturduğu güvenli bölgeye 500 bin Suriyeli dönüş yaptı." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Briket evlerin burada oturacak Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Kimse vatanını sebepsiz yere terk etmez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapımızı açmak bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Sadece Suriye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yardım ve destek programları yürütüyoruz.
Daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken şimdi tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumundayız. Bu yardımların karşılığını rabbimizin çok daha fazlasıyla bize ihsan ettiğine inanıyorum. Sadece kapılarımızı açmakla kalmadık, onların yeniden evlerine dönebilmeleri için de her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz.