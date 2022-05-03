Başkan Erdoğan İdlib'deki anahtar teslim törenine video mesaj gönderdi: 1 milyon Suriyelinin dönüş için proje hazırlığındayız

Daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken şimdi tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumundayız. Bu yardımların karşılığını rabbimizin çok daha fazlasıyla bize ihsan ettiğine inanıyorum. Sadece kapılarımızı açmakla kalmadık, onların yeniden evlerine dönebilmeleri için de her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz.