



Açılış törenine Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yanı sıra Kızılay yetkililer ve çok sayıda bağışçı da katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kerem Kınık, "20 milyonluk Suriye'nin yarısı evlerini barklarını terk etmiş durumda. Her geçen gün bir önceki yıla göre daha da kötüleşen insanlık açısından sağlık açısından çökmüş olan bir toplumdan bir devletten bahsediyoruz. Bu çerçevede en kısa zamanda bu krize barışçıl bir çözüm ve bu insanlara da insani onurlu bir yaşam sağlayacak ateşkes ve barış temenni ediyoruz" diye konuştu.