Suriye iç savaşında göçmen duruma düşen aileler için Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan briket ev projesi kapsamında tamamlanan 748 ev, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Göçmenlerin çadırlardan kurtulması, korunaklı ve kalıcı barınaklarda yaşamasını amaçlayan projede yaklaşık 1300 briket ev yapılacak.
İdlib'in Sarmada ilçesinin Mashad Ruhin bölgesinde yapılan briket evlerin yanı sıra sağlık ocağı, oyun parkları, Türk Kızılay Sarmade Kompleksi de düzenlenen törenle açıldı.
"SURİYE'NİN YARISI EVLERİNİ TERKETMİŞ DURUMDA"
Açılış törenine Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yanı sıra Kızılay yetkililer ve çok sayıda bağışçı da katıldı.
Açılış töreninde konuşan Kerem Kınık, "20 milyonluk Suriye'nin yarısı evlerini barklarını terk etmiş durumda. Her geçen gün bir önceki yıla göre daha da kötüleşen insanlık açısından sağlık açısından çökmüş olan bir toplumdan bir devletten bahsediyoruz. Bu çerçevede en kısa zamanda bu krize barışçıl bir çözüm ve bu insanlara da insani onurlu bir yaşam sağlayacak ateşkes ve barış temenni ediyoruz" diye konuştu.