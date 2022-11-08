CHP’li belediyelerde rüşvet çarkı! Ataşehir Belediyesi Ruhsat Müdürü rüşvet alırken görüntülendi

CHP'li belediyeler üst üste ortaya çıkan skandalları nedeniyle gündemden düşmüyor.
Daha önce "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" operasyonu gerçekleştirilen Ataşehir Belediyesine ait bir yolsuzluk skandalı daha ortaya çıktı.
2017'de yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında geçici olarak görevden alınan CHP'li Battal İlgezdi'nin yönetimindeki Ataşehir Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor.
Ataşehir Belediyesi Ruhsat Müdür Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde odasında 2 kişiyle toplantı halinde olan Servet Ön, önünde oturan kişinin uzattığı paraları alarak çekmecesine atıyor.