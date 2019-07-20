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  • Son Güncelleme: 20.07.2019 10:16

’li iflasın eşiğine geldi! 145 milyon lira kredi çekmiş

Rant uğruna Ataşehir’in her köşesini parselleyen, ’li belediyenin son 5 yılda lardan çektiği kredi tutarının 145 milyon lirayı bulduğu tespit edildi. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla görevden el çektirilen CHP’li ’nin enkazı bıraktığı ve belediyenin kredi kullanımlarından dolayı 55 milyon lirayı aşkın ödediği ortaya çıktı.

CHP’li belediye iflasın eşiğinde!

Genel Başkanı 'nun meydanlardan sarfettiği "Türkiye'yi CHP'li belediyeler gibi yöneteceğiz" şeklindeki açıklamasını en iyi izah eden veriler, 'nden geldi. Ataşehir Belediyesi'nin kötü yönetimden kaynaklı milyarlarca lira borcu bulunduğu ve CHP'li belediyenin adeta iflasın eşiğine geldiği ortaya çıktı.

BELEDİYE FAİZE ÇALIŞIYOR
Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla görevden el çektirilen CHP'li 'nin enkazı bıraktığı ve Ataşehir Belediyesi'nin kredi kullanımlarından dolayı sadece 55 milyon lirayı aşkın ödediği belirlendi.

KREDİ TUTARI 145 MİLYON LİRA
Rant uğruna Ataşehir'in her köşesini parselleyen, ilçeye doğru düzgün yatırım yapmayan CHP'li belediyenin son 5 yılda lardan çektiği kredi tutarının 145 milyon lirayı bulduğu tespit edildi.

"HİZMET YOKSA BU PARALAR NEREYE GİDİYOR?"
İşin içinden çıkamayan, çareyi bankalara borçlanmakta bulan CHP'li belediyeye tepki gösteren Ataşehirliler ise "Hizmet yoksa bu paralar nereye gidiyor?" diye veryansın ettiler.

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