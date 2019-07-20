CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydanlardan sarfettiği "Türkiye'yi CHP'li belediyeler gibi yöneteceğiz" şeklindeki açıklamasını en iyi izah eden veriler, Ataşehir Belediyesi'nden geldi. Ataşehir Belediyesi'nin kötü yönetimden kaynaklı milyarlarca lira borcu bulunduğu ve CHP'li belediyenin adeta iflasın eşiğine geldiği ortaya çıktı.

BELEDİYE FAİZE ÇALIŞIYOR

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla görevden el çektirilen CHP'li Battal İlgezdi'nin borç enkazı bıraktığı ve Ataşehir Belediyesi'nin kredi kullanımlarından dolayı sadece 55 milyon lirayı aşkın faiz ödediği belirlendi.

KREDİ TUTARI 145 MİLYON LİRA

Rant uğruna Ataşehir'in her köşesini parselleyen, ilçeye doğru düzgün yatırım yapmayan CHP'li belediyenin son 5 yılda bankalardan çektiği kredi tutarının 145 milyon lirayı bulduğu tespit edildi.

"HİZMET YOKSA BU PARALAR NEREYE GİDİYOR?"

İşin içinden çıkamayan, çareyi bankalara borçlanmakta bulan CHP'li belediyeye tepki gösteren Ataşehirliler ise "Hizmet yoksa bu paralar nereye gidiyor?" diye veryansın ettiler.