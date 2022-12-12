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    • 12.12.2022 15:54
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    Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak 2022? Direksiyon ve yazılı sınav hangi gün yapılacak? 2022-2023 Ehliyet Sınav Takvimi!

    Ehliyet sınavları hakkında aramalar hız kazandı.Ehliyet almak için yazılı ve ardından direksiyon sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi sınav tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği üzere sınavlar belirli periyotlar arasında yapılıyor ve tarihler adaylara duyuruluyor. Sürücü kurslarına kayıt olan adaylar şimdi sınavın gerçekleştirileceği tarihe odaklandı. Peki, Ehliyet yazılı sınav ve direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? İşte ehliyet direksiyon ve yazılı sınav tarihlerine dair merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak 2022?

    Binlerce sürücü adayı Aralık ayının sonlarında ehliyet sınav tarihleri öğrenmek için araştırmalara başladı. Bilindiği üzere tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor ve adaylara duyuruluyor. Peki, Ehliyet yazılı sınav ve direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet direksiyon ve yazılı sınav tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler!

    DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN 2022?

    Direksiyon sınavında başarılı olamayan adaylar, başarısız olduktan sonra 3 defa daha girebilir. 4. hakta ise başarısız olursanız, 4 hak daha açılarak 14 direksiyon dersi ücreti ödersiniz.Direksiyon sınavı 3 ve 4 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Direksiyon sınavı her hafta cumartesi ve pazar günleri gerçekleşiyor.

    DİREKSİYON SINAVINDA NELER SORULUR?

    Direksiyon sınavları ilk olarak aracın genel yapısı, kaputun içindekiler, ışıklandırma sistemi, soğutma sistemi, silecek sistemi, akü, motor yağı ile ilgili soruların sorulmasıyla başlar. Kalan dakikalarda ise sürüş denemesi başlar. Araç sürüş tekniğiniz 2 gözetmen komisyon üyesi ve direksiyon eğitmeniyle birlikte test ediliyor.

        DİREKSİYON SINAVINDAN GEÇİP GEÇMEDİĞİMİZİ NASIL ANLARIZ?

        İlk etap olan yazılı sınavı tamamlayan adaylar ise direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da başarılı olan adaylar ise ehliyetine kavuşma olanağı bulur.

        Direksiyon sınavında kemer takmama, sinyal vermeme gibi temek hatalar ehliyet almanıza engel olabilir. Aracı 1 kere istop ettirmeniz bir problem yaratmaz ancak 2. istop sonrası yanınızda bulunan görevli aracı sağa çekmenizi söyleyecektir. Bu durum direksiyon sınavında başarısız olduğunuz anlamına gelir.

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        Haberler Güncel Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak 2022? Direksiyon ve yazılı sınav hangi gün yapılacak? 2022-2023 Ehliyet Sınav Takvimi!
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