Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak 2022? Direksiyon ve yazılı sınav hangi gün yapılacak? 2022-2023 Ehliyet Sınav Takvimi!

Binlerce sürücü adayı Aralık ayının sonlarında ehliyet sınav tarihleri öğrenmek için araştırmalara başladı. Bilindiği üzere tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor ve adaylara duyuruluyor. Peki, Ehliyet yazılı sınav ve direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet direksiyon ve yazılı sınav tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler!