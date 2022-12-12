Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak 2022? Direksiyon ve yazılı sınav hangi gün yapılacak? 2022-2023 Ehliyet Sınav Takvimi!

Binlerce sürücü adayı Aralık ayının sonlarında ehliyet sınav tarihleri öğrenmek için araştırmalara başladı. Bilindiği üzere tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor ve adaylara duyuruluyor. Peki, Ehliyet yazılı sınav ve direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet direksiyon ve yazılı sınav tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler!
DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN 2022?
Direksiyon sınavında başarılı olamayan adaylar, başarısız olduktan sonra 3 defa daha girebilir. 4. hakta ise başarısız olursanız, 4 hak daha açılarak 14 direksiyon dersi ücreti ödersiniz.Direksiyon sınavı 3 ve 4 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Direksiyon sınavı her hafta cumartesi ve pazar günleri gerçekleşiyor.
DİREKSİYON SINAVINDA NELER SORULUR?
Direksiyon sınavları ilk olarak aracın genel yapısı, kaputun içindekiler, ışıklandırma sistemi, soğutma sistemi, silecek sistemi, akü, motor yağı ile ilgili soruların sorulmasıyla başlar. Kalan dakikalarda ise sürüş denemesi başlar. Araç sürüş tekniğiniz 2 gözetmen komisyon üyesi ve direksiyon eğitmeniyle birlikte test ediliyor.