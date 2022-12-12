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Başkan Erdoğan'dan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar
12.12.2022 12:33

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni petrol keşifleri olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz." dedi. Yerli otomobil Togg'un açılışına gelmeyen CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini ise kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

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