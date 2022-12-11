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    • 11.12.2022 15:58
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    • 11.12.2022 16:26
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    Son dakika haberi! MSB: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

    Son dakika haberi! Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. MSB'den yapılan açıklamada yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

    Sınırdan kaçak geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

    Son dakika haberine göre, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

    Sınırdan kaçak geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    TERÖRE BİR DARBE DAHA
    Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır içi ve sınır dışı operasyon bölgelerinde terör örgütüne nefes aldırmıyor. Son olarak Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde teröristlere darbe vurdu. Saldırı hazırlığındaki teröristler emellerine ulaşamadan öldürüldü.

    SURİYE'NİN KUZEYİNDE 4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
    Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika haberi! MSB: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
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