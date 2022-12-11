Son dakika haberi! MSB: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Sınırdan kaçak geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

TERÖRE BİR DARBE DAHA

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır içi ve sınır dışı operasyon bölgelerinde terör örgütüne nefes aldırmıyor. Son olarak Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde teröristlere darbe vurdu. Saldırı hazırlığındaki teröristler emellerine ulaşamadan öldürüldü.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE 4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.