Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye üzerine oynanan senaryoları birer birer yırtıp çöpe attık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da toplu açılış törenlerine katıldı. 6'lı masaya ve dünyaya önemli mesajlar yolladı:

Bir yandan tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlatırken üzerimize oynan senaryoları birer birer yırtıp çöpe attık.

Ülkemizi her alanda dünyanın birinci ligine çıkaracak eser ve hizmetlere kavuşturduk. Asırlık sorunları çözmekle kalmadık. Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı hizmet altyapısı kurduk.

Şimdi Türkiye emir alan değil, emir veren bir ülke. Her küresel kriz ülkemizin sahip olduğu gücün daha fazla anlaşılmasını sağlıyor.

Biz bu yollarda ithal danışmanlarla yürümedik. Siz varsınız yeter. Gözümüzde kalbimiz de hep millete baktı. Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada dikkatle takip edilen sözüne kulak verilen ülke haline getirdik.

Terör örgütlerine yönelik olarak da Erdoğan "Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. Girdik..

Şimdi bu parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız?..