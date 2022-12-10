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    • 10.12.2022 18:37
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    Başkan Erdoğan'dan 'Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023’e programında önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023’e" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen, Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

    Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programına geçti.

    Erdoğan söz konusu programda gündeme ilişkin önemli değerlendirmerde bulunuyor.

    İşte o açıklamalar;

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023’e programında önemli açıklamalar
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