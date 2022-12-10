Başkan Erdoğan'dan Samsun'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar! Kavak-Asarcık Yolu hizmete girdi: Seyahat süresi 10 dakika kısaldı

Parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023 temizlemeye hazır mısınız? 2023'te parlamentomuz artık ihya olcak.

Milli mücadelenin ilk adımının şehri Samsun istikbal ve istiklalin de kıymetini en iyi bilen şehrimizdir. Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yıl boyunca da sayısız örneğiyle mücadele içinde yer aldık. Teröristlerden ekonomik tetikçilere kadar her çeşidinden tetikçilere karşı milletin bekasını savunduk. Amaç Türkiye'yi yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı. Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar, kayıplarımızın acısıyla bizi iki büklüm ettiler, içimizdeki tetikçilerini üzerimize saldılar, terör örgütleri üzerinden terbiye edilmeye çalışıldık. Ama biz bunların hiçbirini yutmadık. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Bestler Deresi'nde bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. Girdik, şimdi bu parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız?

6'lı masayı hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum. Her acının bize hem insani, hem ekonomik maliyeti oldu. Kalkınma yarışına başladığımız kimi ülkeler alıp başını giderken biz geri kalmışlığa mahkum edildik. Bu faturaların ağır yükü altında beli bükülmüş Türkiye vardı. Bir yandan tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlatırken üzerimize oynan senaryoları birer birer yırtıp çöpe attık. 81 vilayet ve 85 milyon vatandaşla her alanda dünyanın birinci ligine çıkaracak eser ve hizmetlere kavuşturduk. Asırlık sorunları çözmekle kalmadık. Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı hizmet altyapısı kurduk. Şimdi Türkiye farklı bir ülke, Türkiye emir alan değil, emir veren bir ülke. Her küresel kriz ülkemizin sahip olduğu gücün daha fazla anlaşılmasını kılıyor. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz aşıları biz gönderdik. Çünkü biz veren eldik, veren el alan elden hayırlıdır. Küresel Emtia ve tedarikte üretim altyapımızın gücünü gördük. İstihdam kapasitemizin gücünü gördük. Enerji krizinde imkanlarımızın gücünü gördük.