Başkan Erdoğan'dan Samsun'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar! Kavak-Asarcık Yolu hizmete girdi: Seyahat süresi 10 dakika kısaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yolun konforunu ve kalitesini artıracak Kavak-Asarcık Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulundu. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li Rifkin ile çalışmasına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir o ithal danışmanlar falan. Geç o işleri geç." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAMSUN'DAKİ TÖRENDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Gençler ben de sizin yanınızdayım. En son Eylül ayında Teknofest için geldiğimiz Samsun'a birkaç ay ayrılığa rağmen hasret kaldık.
ALANDA KAÇ KİŞİ VAR?
Şu ihtişama bak. Resmi rakam 100 bini yakaladı. Havalimanından bu yana cadde boyu Samsunlu kardeşlerimizle el ele gönül gönüleydik. Samsun bir başka coşkuluydu. 799 derslik, 9 atölye, 400 kişilik pansiyondan oluşan 66 ayrı projeyi bugün resmen hizmete açıyoruz. 213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını bugün yapıyoruz. Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere 60 milyon liralık projenin açılışını bugün yapıyoruz.
Durmak yok. Bugün bir başka önemli adım. Asarcık-Kavaklı yolunun tamamlanan 25 km'lik yolu hizmete sunuyoruz. Nasıl. Laf değil icraat icraat. Büyükşehir Belediyemizin feribottan elektrikli otobüs sistemine akıllı Trafik sisteminden sosyal hizmet birimlerine kadar geniş bir alanda tutarı 2 milyar 742 milyon lirayı bulan 50 ayrı yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.
5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun'un büyümesi, gelişmesi ve kalkışması yolunda yeni bir adımı daha atıyoruz.
Burası Samsun, istikbal ve istiklalimizin adımının atıldığı yer.