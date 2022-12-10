ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den A Haber'e özel açıklamalar: F-16, Yunanistan'ın provokasyonları, terörle mücadele...

F-16 meselesine dair A Haber'e önemli açıklamalar yapan ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye her şeyden önce bana kalırsa, F-16'ların ABD'den alınması konusunda zekice ve politik olarak geçerli bir tutum aldı. Bu gelişme Türk Ordusu ve ilişkiler için önemli." dedi.

"BIDEN OLAYIN ÜZERİNE GİTMELİ"

Başkan Biden'ın F-16'lar için Türkiye'ye olumlu yanıt verdiğini kaydeden Jeffrey, "Washington yönetimi Kongre'deki karşıt görüşleri de iknaya çalışıyor. Ancak Kongre'de bu konuda muhalefet devam etmekte. Bu Biden yönetiminin üzerine gitmesi gereken bir husustur. Ve Türkiye'nin satışının ne kadar önemli olduğunun altını çizmeye devam etmesi önemli." şeklinde konuştu.