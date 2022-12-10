Ümit Özdağ'ın akıl dışı suikast iddiası! İsmail Çataklı'dan tepki: Allah akıl fikir versin

SOYLU VE FİDAN'I HEDEF ALDI

Özdağ, ilgili yerlere haber verdikleri için şimdiye kadar durumu kamuoyuyla paylaşmadıklarını ifade ederek "Bu mektup Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu'ya yollanmış. Bu, devletin ayağa düşmesidir. Devlette protokoller vardır, bunu ortaya dökemezsiniz." diye konuştu.