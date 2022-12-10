Ümit Özdağ'ın akıl dışı suikast iddiası! İsmail Çataklı'dan tepki: Allah akıl fikir versin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "kendisine suikast yapılması amacıyla eylem grubu kurulduğunu" ileri sürdü.
MİT'E MEKTUP İLETMİŞ
Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığından üst düzey bir bürokratının kendisiyle temas geçtiğini söyledi. Bu kişinin "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine ve Sedat Peker'e suikast amacıyla iki eylem grubu oluşturduğu bilgisini verdiğini" iddia eden Özdağ, bir mektup ile konuyu MİT'e ilettiğini ve konuyu kapattıklarını savundu.
SOYLU VE FİDAN'I HEDEF ALDI
Özdağ, ilgili yerlere haber verdikleri için şimdiye kadar durumu kamuoyuyla paylaşmadıklarını ifade ederek "Bu mektup Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu'ya yollanmış. Bu, devletin ayağa düşmesidir. Devlette protokoller vardır, bunu ortaya dökemezsiniz." diye konuştu.
AKIL DIŞI İDDİALAR
Özdağ, ayrıca, Ankara'da "bir terör örgütüne operasyonda gözaltına alınan kişilerin önce kendisine yönelik suikast amacıyla görevlendirildiğini ancak sonra suikast girişiminden vazgeçildiği için bu şahıslara operasyon yapıldığı" iddiasında da bulundu.