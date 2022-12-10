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    • 10.12.2022 19:22
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    Ümit Özdağ'ın akıl dışı suikast iddiası! İsmail Çataklı'dan tepki: Allah akıl fikir versin

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, akla zarar yalanlarla kendisine suikast düzenleneceğini öne sürdü. Özdağ, konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan'ı da hedef aldı. Akıl dışı iddialarından açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Özdağ'ı savcılığa gitmeye davet ederken, "Allah akıl fikir versin" sözleriyle tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ümit Özdağ’ın akıl dışı suikast iddiasına tepki

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "kendisine suikast yapılması amacıyla eylem grubu kurulduğunu" ileri sürdü.

    MİT'E MEKTUP İLETMİŞ
    Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığından üst düzey bir bürokratının kendisiyle temas geçtiğini söyledi. Bu kişinin "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine ve Sedat Peker'e suikast amacıyla iki eylem grubu oluşturduğu bilgisini verdiğini" iddia eden Özdağ, bir mektup ile konuyu MİT'e ilettiğini ve konuyu kapattıklarını savundu.

    SOYLU VE FİDAN'I HEDEF ALDI
    Özdağ, ilgili yerlere haber verdikleri için şimdiye kadar durumu kamuoyuyla paylaşmadıklarını ifade ederek "Bu mektup Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu'ya yollanmış. Bu, devletin ayağa düşmesidir. Devlette protokoller vardır, bunu ortaya dökemezsiniz." diye konuştu.

    AKIL DIŞI İDDİALAR
    Özdağ, ayrıca, Ankara'da "bir terör örgütüne operasyonda gözaltına alınan kişilerin önce kendisine yönelik suikast amacıyla görevlendirildiğini ancak sonra suikast girişiminden vazgeçildiği için bu şahıslara operasyon yapıldığı" iddiasında da bulundu.

        ÇATAKLI'DAN TEPKİ
        İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, iftira ve destek iddialarla ilgili sert bir açıklamada bulundu.

        Çataklı'nın açıklaması şu şekilde:
        Malum şahıs uzun zamandır sürdürdüğü iftira ve yalanı, bugünün gündeminden istifade ederek, kendini gösterme gayretiyle Gazi Meclis'in mehabetine yakışmayacak şekilde dile getirmiştir.

        Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi sözkonusu değildir.

        İlgilinin iddiasını Milli İstihbarat Başkanlığı'na iletmesi üzerine, MİT Başkanlığı da iddiayı Bakanlığımıza göndermiştir.

        Mert bir iddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir.

        Allah akıl fikir versin!

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