İçişleri Bakanlığı "Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarını yalanladı!

Türkiye seçim sürecine doğru ilerleken ırkçı söylemlerle mülteci düşmanlığını körükleyenler algı operasyonlarına hız verdi.
İYİ Parti'ye yakınlığıla bilinen Yeniçağ Suriyelileri hedef alarak seçimlere yönelik algı içerikli bir haber servis etti.
Yeniçağ seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli'nin olduğunu iddia etti.
Yeniçağ'ın iddialarını ırkçı çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ rakamları daha da artırarark destek verdi.
ÖZDAĞ DOZ YÜKSELTTİ
Özdağ Twitter üzerinden "Esas rakamlar son seçmen listeleri ile gündeme gelecek. Veithal seçmen 1 milyonu çok aşacak. Zafer Partisi, AK Parti'nin seçmen ithali oyununu ve CHP'nin bu oyunu önemsizleştirmesini deşifre etti. Zafer gelecek, sığınmacılar gidecek." iddiasında bulundu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YALANLADI
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek gerçek rakamları açıkladı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bazı basın ve sosyal medya organlarında yer alan "Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.