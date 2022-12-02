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    • Güncel
    • 02.12.2022 17:05
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    • 02.12.2022 17:07
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    İçişleri Bakanlığı "Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarını yalanladı!

    Suriyeliler üzerinden körüklenen algı operasyonları sürüyor. İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Suriyeliler üzerinden algı içerikli bir habere imza attı. Yeniçağ "Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddiasını ortaya attı. İddiaya ırkçı söylemleriyle yabancı düşmanlığını körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da destek verdi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek gerçek rakamları açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İçişleri o iddiayı yalanladı

    Türkiye seçim sürecine doğru ilerleken ırkçı söylemlerle mülteci düşmanlığını körükleyenler algı operasyonlarına hız verdi.

    İYİ Parti'ye yakınlığıla bilinen Yeniçağ Suriyelileri hedef alarak seçimlere yönelik algı içerikli bir haber servis etti.

    Yeniçağ seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli'nin olduğunu iddia etti.

    Yeniçağ'ın iddialarını ırkçı çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ rakamları daha da artırarark destek verdi.

    ÖZDAĞ DOZ YÜKSELTTİ
    Özdağ Twitter üzerinden "Esas rakamlar son seçmen listeleri ile gündeme gelecek. Veithal seçmen 1 milyonu çok aşacak. Zafer Partisi, AK Parti'nin seçmen ithali oyununu ve CHP'nin bu oyunu önemsizleştirmesini deşifre etti. Zafer gelecek, sığınmacılar gidecek." iddiasında bulundu.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YALANLADI
    İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek gerçek rakamları açıkladı.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bazı basın ve sosyal medya organlarında yer alan "Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        KAÇ SURİYELİ VATANDAŞLIK HAKKI KAZANDI KAÇI 18 YAŞ ÜZERİ
        Yapılan açıklamada 221 bin 671 Suriyeli'nin Türk vatandaşlığına geçme hakkı kazandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Günümüz itibarıyla 125 bin 563'ü 18 yaş ve üzeri, 96 bin 108'i çocuk olmak üzere toplam 221 bin 671 Suriyeli Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bilindiği üzere bir kişinin doğum yerinin yurtdışı olması o kişinin yabancı olduğu anlamına gelmediği gibi Türk vatandaşlığını kazandığı anlamına da gelmemektedir.

        Yeni vatandaşlık kazananların dışında kalan bu kişiler, yurtdışında doğan ve anne ve/veya babası Türk vatandaşı olan (doğumla Türk vatandaşı olan) vatandaşlarımızdır. Bu kapsamda nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil) doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi bulunmaktadır. Tekrar hatırlatmakta fayda var ki; Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Genel Müdürlüğümüzden temin edilen ham verilerle birlikte 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen hususlara göre diğer kurumlardan aldığı veriler (silah altında bulunanlar, asker öğrenciler, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar) düzenlenerek seçmen kütüğü oluşturulmakta ve bu ham veriler YSK tarafından siyasi partilerle paylaşılmaktadır."

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