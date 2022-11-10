Esnaf Yalova'da Ümit Özdağ'ın hayallerini yıktı! Hemen dükkanı terk etti

ESNAFIN "KRİZ YAŞAMIYORUZ" DEYİNCE ALAY ETTİ

Kasabın hiçbir kriz yaşamadıklarını söylemesi üzerine Özdağ, esnaf ile alay ederek dükkandan çıktı.

"Biz yaşamıyoruz kriz. Her yer araba dolu arabaları park edemiyoruz" sözlerini hazmedemeyen Özdağ, "Sen İsviçre'desin devam et." diyerek aklınca esnaf ile alay etti.