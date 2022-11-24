Irkçılık provokasyonu yapan Ümit Özdağ Karkamış'ta siyaset yapmaya çalışınca vatandaşın tepkisini çekti
Irkçılık provokasyonu yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karkamış'ta siyasi açıklamalarını sürdürdüğü esnada vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Tepkilerin artması üzerine Özdağ bir dükkana sığındı.
24.11.2022 15:53 - Son Güncelleme: 24.11.2022 15:53
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YPG/PKK'lı teröristlerce Suriye'nin kuzeyinden atılan havan topu ve roket mermilerinin hedefi olan Gaziantep'in Karkamış ilçesini ziyaret etti.
İl merkezindeki ziyaretinin ardından Karkamış ilçesine geçen Özdağ, sınır kapısında basın açıklaması yapmak istedi.
Özdağ'ın, kendisine tepki gösterenlerle görüştüğü esnada, Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Kurucular Kurulu Üyesi Bekir Şahin'in de aralarında bulunduğu partililer ile vatandaşlar arasında arbede çıktı.