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Irkçılık provokasyonu yapan Ümit Özdağ Karkamış'ta siyaset yapmaya çalışınca vatandaşın tepkisini çekti

Irkçılık provokasyonu yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karkamış'ta siyasi açıklamalarını sürdürdüğü esnada vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Tepkilerin artması üzerine Özdağ bir dükkana sığındı.

24.11.2022 15:53 - Son Güncelleme: 24.11.2022 15:53
Irkçılık provokasyonu yapan Ümit Özdağ Karkamış’ta siyaset yapmaya çalışınca vatandaşın tepkisini çekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YPG/PKK'lı teröristlerce Suriye'nin kuzeyinden atılan havan topu ve roket mermilerinin hedefi olan Gaziantep'in Karkamış ilçesini ziyaret etti.

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Irkçılık provokasyonu yapan Ümit Özdağ Karkamış’ta siyaset yapmaya çalışınca vatandaşın tepkisini çekti

İl merkezindeki ziyaretinin ardından Karkamış ilçesine geçen Özdağ, sınır kapısında basın açıklaması yapmak istedi.

Irkçılık provokasyonu yapan Ümit Özdağ Karkamış’ta siyaset yapmaya çalışınca vatandaşın tepkisini çekti

Bu sırada toplanan kalabalık, "Acımız var, şehitlerimiz var. Gelip burada siyaset yapmayın, provokasyon yapmayın, şehitlerimiz var" diyerek, Özdağ'a tepki gösterdi.

Irkçılık provokasyonu yapan Ümit Özdağ Karkamış’ta siyaset yapmaya çalışınca vatandaşın tepkisini çekti

Özdağ'ın, kendisine tepki gösterenlerle görüştüğü esnada, Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Kurucular Kurulu Üyesi Bekir Şahin'in de aralarında bulunduğu partililer ile vatandaşlar arasında arbede çıktı.

Irkçılık provokasyonu yapan Ümit Özdağ Karkamış’ta siyaset yapmaya çalışınca vatandaşın tepkisini çekti

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet polislerinin araya girmesiyle son bulan arbedenin ardından Özdağ ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki programına devam etti.

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