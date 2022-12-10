Mandacı kafalı vizyon, sömürge bekçisi danışmanlara sahip CHP'nin 'ABD' ikiyüzlülüğü! Engin Altay'ın yaman çelişkisi...

ABD'DEN İTHAL DANIŞMAN

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP cephesinden akla ziyan bir çıkış geldi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahatine getirilen eleştirilere yanıt verdi.

Altay, "Hamburger yedi Kılıçdaroğlu ama çocuklarının boğazından haram geçmedi. Haram yemedi. ABD'de hamburger yedik ama ABD'den emir almadık" dedi.





Bu noktada Engin Altay'ın yaman çelişkisi ve CHP'nin riyakar siyaseti bir kez daha gözler önüne serildi.



Çünkü hükümeti ABD'den emir almakla suçlayan CHP, ABD'den ithal politikalar ve sömürge bekçisi ABD'li danışmanıyla vizyon çizmeye çalışıyor.