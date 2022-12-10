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    • Güncel
    • 10.12.2022 20:27
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    • 10.12.2022 20:54
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    Mandacı kafalı vizyon, sömürge bekçisi danışmanlara sahip CHP'nin 'ABD' ikiyüzlülüğü! Engin Altay'ın yaman çelişkisi...

    2023 yolunda icazet için ABD'nin ağzına bakan, ithal politika ve sömürge bekçisi danışmanlar ile vizyon çizmeye çalışan CHP'nin ikiyüzlü siyaseti bir kez daha deşifre oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun Amerikan danışmanı Rifkin'i ve sömürge politikalarını görmezden gelerek hükümeti ABD'den emir almakla suçladı. Bu durum CHP içerisindeki yaman çelişkiyi gözler önüne sererken tepkileri de beraberinde getirdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’nin ’ABD’ ikiyüzlülüğü!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve Londra'da icazet yokladıktan sonra 3 Aralık'ta fiyasko ve skandallarla gündeme gelen bir 'vizyon' toplantısı ile adaylığını ilan etti.

    CHP'nin 'ABD' ikiyüzlülüğü



    ABD'den ithal politikalar ve uzaktan vizyon çizmeye çalışan sömürge bekçileri ile Türkiye'nin geleceğini tayin etmeye yeltenen Kılıçdaroğlu CHP'sine tepkiler gecikmedi.


    BAYKAL'DAN YAYLIM ATEŞİ
    Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Atatürk'ün "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?" açıklamasını yaptı.


    KILIÇDAROĞLU ANAHTARI ABD'YE TESLİM ETMİŞ: SÖMÜRGE BEKÇİSİ DANIŞMANLAR
    Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sömürge bekçilerini andıran danışmanları ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Bay Kemal'in ekonomi ekibinde FETÖ'ye destek veren ve hükümeti tehdit eden Daron Acemoğlu, daha önce Almanya'nın enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, ABD'nin fonladığı dernekle CHP'ye sızan Hacer Foggo ve Öztrak'ın IMF ile görüşen ekibinde yer alan iktisatçı ise Refet Gürkaynak yer alıyor.

    CHP lideri, fiyaskolarla dolu 'vizyon' belgesinde ABD'li Jeremy Rifkin'i de kendisine danışman olarak tuttuğunu duyurmuştu.

        ABD'DEN İTHAL DANIŞMAN
        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP cephesinden akla ziyan bir çıkış geldi.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahatine getirilen eleştirilere yanıt verdi.

        Altay, "Hamburger yedi Kılıçdaroğlu ama çocuklarının boğazından haram geçmedi. Haram yemedi. ABD'de hamburger yedik ama ABD'den emir almadık" dedi.



        Bu noktada Engin Altay'ın yaman çelişkisi ve CHP'nin riyakar siyaseti bir kez daha gözler önüne serildi.

        Çünkü hükümeti ABD'den emir almakla suçlayan CHP, ABD'den ithal politikalar ve sömürge bekçisi ABD'li danışmanıyla vizyon çizmeye çalışıyor.


        CHP, RİFKİN'İ 'YERLİ VE MİLLİ' İLAN ETMİŞTİ
        CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in yerli ve milli olduğunu öne sürmüştü. Tekin kendisine yöneltilen "Jeremy Rifkin yerli ve milli midir?" sorusuna, "Elbette" şeklinde cevap vermişti.




        BIDEN'IN MUHALEFETE DESTEK VAADİ VE KILIÇDAROĞLU'NDAN GELEN İLK TEBRİK
        ABD Başkanı Joe Biden'ı, seçimi kazanması sonrasında Türkiye'den ilk tebrik eden isim Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

        Biden o dönem Türkiye'yi hedef almış, "Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız'' demişti.

        Biden, seçilmesi halinde Türkiye'yi birçok faaliyetten izole edeceği vaadini de vermişti.
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            Haberler Güncel Mandacı kafalı vizyon, sömürge bekçisi danışmanlara sahip CHP'nin 'ABD' ikiyüzlülüğü! Engin Altay'ın yaman çelişkisi...
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