Mandacı kafalı vizyon, sömürge bekçisi danışmanlara sahip CHP'nin 'ABD' ikiyüzlülüğü! Engin Altay'ın yaman çelişkisi...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve Londra'da icazet yokladıktan sonra 3 Aralık'ta fiyasko ve skandallarla gündeme gelen bir 'vizyon' toplantısı ile adaylığını ilan etti.
ABD'den ithal politikalar ve uzaktan vizyon çizmeye çalışan sömürge bekçileri ile Türkiye'nin geleceğini tayin etmeye yeltenen Kılıçdaroğlu CHP'sine tepkiler gecikmedi.
BAYKAL'DAN YAYLIM ATEŞİ
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Atatürk'ün "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?" açıklamasını yaptı.
Bay Kemal'in ekonomi ekibinde FETÖ'ye destek veren ve hükümeti tehdit eden Daron Acemoğlu, daha önce Almanya'nın enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, ABD'nin fonladığı dernekle CHP'ye sızan Hacer Foggo ve Öztrak'ın IMF ile görüşen ekibinde yer alan iktisatçı ise Refet Gürkaynak yer alıyor.
KILIÇDAROĞLU ANAHTARI ABD'YE TESLİM ETMİŞ: SÖMÜRGE BEKÇİSİ DANIŞMANLAR
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sömürge bekçilerini andıran danışmanları ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
CHP lideri, fiyaskolarla dolu 'vizyon' belgesinde ABD'li Jeremy Rifkin'i de kendisine danışman olarak tuttuğunu duyurmuştu.