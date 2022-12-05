CHP'li Engin Altay'ın TBMM'deki bütçe görüşmelerinde telefon ile oyun oynaması büyük tepkiye neden oldu





İşte o tepkilerden bazıları;

"Kendilerine ait hiçbir insiyatifleri yok. Hiçbir konuda kendi fikirlerini söyleme özgürlükleri yok. Efendileri ne derse onu yapıyor, kulaklarına ne fısıldarlarsa onu söylüyorlar. Öyle olunca da biri uyuyor, biri maç izliyor, Engin Altay da kağıt oynuyor."