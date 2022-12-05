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    • Güncel
    • 06.12.2022 00:31
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    • 06.12.2022 00:34
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    CHP'li Engin Altay'ın TBMM'deki bütçe görüşmelerinde telefon ile oyun oynaması büyük tepkiye neden oldu

    TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşüldü. Görüşmeler sırasında ise dikkat çeken bir gelişme görüldü. CHP'li Engin Altay'ın cep telefonundan oyun oynarken görüntülendi.

    Meclis’i oyun bahçesine çevirdiler!

    TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşüldü.

    CHP'li vekillerin provokasyonlarına sahne olan görüşmeler sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cep telefonundan iskambil oyunu oynarken görüntülendi.



    Altay'ın ara ara oyununu keserek çevresine sataştığı görüldü.



    VATANDAŞLAR TEPKİLİ: "CİDDİYETE BAKIN CİDDİYETE!"
    Altay'ın bu hareketi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.



        İşte o tepkilerden bazıları;
        "Kendilerine ait hiçbir insiyatifleri yok. Hiçbir konuda kendi fikirlerini söyleme özgürlükleri yok. Efendileri ne derse onu yapıyor, kulaklarına ne fısıldarlarsa onu söylüyorlar. Öyle olunca da biri uyuyor, biri maç izliyor, Engin Altay da kağıt oynuyor."



        "Ciddiyete bakın ciddiyete! CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkanı bütçe konuşması yaparken kumar (poker) oynuyor, kartları dağıtıyor."

        "Bunların derdi memleket falan değil. Kendilerine biçilen rolleri yerine getirmek..."
            Pençe-Kilit bölgesinden acı haber
            Haberler Güncel CHP'li Engin Altay'ın TBMM'deki bütçe görüşmelerinde telefon ile oyun oynaması büyük tepkiye neden oldu
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