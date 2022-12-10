Fevzi Kaan Türker bu sefer Başkan Erdoğan için söyledi! "Isabella... Seninle mezara ben Başkanım"



BU SEFER BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN SÖYLEDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan ve org çalarken söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan Fevzi Kaan Türker de programa katıldı. 12 yaşındaki Fevzi Kaan, 'Isabella' şarkısını bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde canlı olarak çalıp seslendirdi.