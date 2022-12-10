Fevzi Kaan Türker bu sefer Başkan Erdoğan için söyledi! "Isabella... Seninle mezara ben Başkanım"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki yoğun programının ardından gençlerle buluştu.
Erdoğan, 'Isabella' şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i de canlı olarak dinledi.
Genç müzisyenin orguyla Isabella'yı seslendirdiği anlarda çekilen video da sosyal medyada gündem oldu.
Samsun'da Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e etkinliği ve toplu açılış törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen organizasyonla gençlerle de buluştu. Erdoğan'ın gençlerle sohbeti sırasında bir sürpriz yaşandı.