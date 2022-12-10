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    • 10.12.2022 23:32
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    Fevzi Kaan Türker bu sefer Başkan Erdoğan için söyledi! "Isabella... Seninle mezara ben Başkanım"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki yoğun programının ardından gençlerle bir araya geldi. Gençlik buluşmasında “İzabelya” şarkısı ile genç yaşta fenomen olan Fevzi Kaan Türker de vardı. Genç fenomen bu sefer Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Isabella şarkısını seslendirdi. İşte o anlar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Isabella... Seninle mezara ben Başkanım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki yoğun programının ardından gençlerle buluştu.


    Erdoğan, 'Isabella' şarkısıyla fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i de canlı olarak dinledi.



    Genç müzisyenin orguyla Isabella'yı seslendirdiği anlarda çekilen video da sosyal medyada gündem oldu.



    Samsun'da Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e etkinliği ve toplu açılış törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen organizasyonla gençlerle de buluştu. Erdoğan'ın gençlerle sohbeti sırasında bir sürpriz yaşandı.


        BU SEFER BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN SÖYLEDİ
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan ve org çalarken söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan Fevzi Kaan Türker de programa katıldı. 12 yaşındaki Fevzi Kaan, 'Isabella' şarkısını bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde canlı olarak çalıp seslendirdi.



        "DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"
        Öte yandan salonda duygu dolu anlar da yaşandı. Genç kadın sanatçının 'Daha gidecek çok yolumuz' var şarkısı büyük beğeni topladı.

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