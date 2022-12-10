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    • 10.12.2022 12:55
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    • 10.12.2022 12:55
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    Başkan Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de! İşte 3 ilde kesin korunacak hassas alanlar

    Son dakika haberi! Ankara'nın Kalecik ilçesinde afet riski altındaki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması, Muğla, Mersin, Van'da bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak ilanına ilişkin Başkan Erdoğan'ın kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan imzaladı! O illerde yaşayanlar dikkat

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kalecik'teki 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki özel mülkiyete konu taşınmazlar, üzerlerindeki yapılarla, proje alanındaki imar mevzuatına aykırı, ruhsatsız, iskansız ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek, ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Kalecik Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

    Ayrıca, Mersin'in Silifke ilçesi sınırları içerisinde bulunan MER21 Aphrodisias Antik Kenti, Köserelik Adası, Tisan ve Yeşilovacık Mevkisi, Van'ın Tuşba İlçesindeki Toprakkale, Muğla'nın Dalaman ve Fethiye ilçelerindeki Yassıca, Şeytan, Göcek, Hacıhalil Adaları ve Çevresi (4. Bölge) ile Datça'daki Kızlan, Emecik, Reşadiye, Karaköy Mahalleleri, Bencik Koyu ve Eski MTA Kampı Mevkii ve Çevresi doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de! İşte 3 ilde kesin korunacak hassas alanlar
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