Sahte bala yeni önlem! Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı: 6 haneli kodla telefondan kontrol

Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP), 2022 yılının başında Türkiye genelinde üretilen balın yüzde 70'inin tağşişli satıldığına dikkat çekmiş, "Otel, restoran, konaklama tesislerinin kahvaltı salonlarındaki balların yüzde 95'inin sahte olduğunu" iddia etmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı da son dönemde artan Sahte Bal üretimi girişimlerinin önüne geçebilmek için üretim ve ambalaj işletmelerine denetimleri arttırdı.
Hürriyet'in haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, işletmelere yönelik 2019 yılında 2 bin 134, 2020 yılında 2 bin 241, 2021 yılında 2 bin 852 denetim gerçekleştirildi. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 3 bin 19 denetim yapıldı. 2019 yılında 174, 2020 yılında 186, 2021 yılında 211, 2022 yılının 11 ayında ise 205 idari para cezası uygulandı.