CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet çarkı itirafçıların ifadesine yansıdı! Yeni işletmeler ve inşaat hedefte

Kadıköy Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan E.Ö.'nün müttehiti arayarak, "Yapacak bir şey yok ceza çıkacak hani altı yüz yedi yüz belki bir trilyon yani bilemiyoz ki belki kaç milyon bilemiyom yani" dediği de belirlendi.

ZABITA AMİRLİĞİ BAHÇESİNDE RÜŞVET ALIŞVERİŞİ

Tadilat için zabıta ile görüşen itirafçı İ.A.'nın ise, "İşyerinin tadilat işlemleri ile ilgili olarak bilgi almak için Kadir isimli zabıta memuru ile görüşmek istedim. Kadir isimli zabıta ne tür bir tadilat yapılacağını sordu.