CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet çarkı itirafçıların ifadesine yansıdı! Yeni işletmeler ve inşaat hedefte

İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda tutuklanan itirafçıların ifadeleri Kadıköy Belediyesi'nde yaşanan çürümeyi gözler önüne serdi.
32 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İstanbul'da, düzenlenen operasyonda aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve gıda mühendislerinin de bulunduğu 224 kişiye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda 48 zabıta, 6 gıda mühendisi ile birlikte toplam 194 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. 224 kişiye yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
YENİ İNŞAAT VE YENİ AÇILAN İŞLETMELER HEDEFTE
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada rüşvet ağının detayları ortaya çıktı.