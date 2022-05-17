CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi! Başkan Şerdil Odabaş 'algı operasyonu' diyerek sıyrılmaya çalışıyor

Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı; aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliden 160'ı yakalandığı rüşvet soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.
RÜŞVET ÇARKINDAN İKTİDARI SORUMLU TUTTU
Şerdil Dara Odabaşı'nın; operasyonun merkezi olmasına rağmen Kadıköy Belediyesi'ni rüşvet çarkından ayrı tutması dikkat çekti.
Şerdil Dara Odabaşı; "İktidardan Kadıköy'e değil, algıya operasyon. Bugün, mevcut iktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz..." iddiasında bulundu.