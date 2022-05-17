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    • 17.05.2022 19:11
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    CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi! Başkan Şerdil Odabaş 'algı operasyonu' diyerek sıyrılmaya çalışıyor

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Kadıköy Belediyesi'ne sabah saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda rüşvet parasını 'metre' rüşvet alacak kişiyi de 'sağlam arkadaş' olarak tanıtan rüşvetçiler paket oldu. Operasyonun ardından tutuşan Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı, yaşananlara 'algı operasyonu' diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştı.

    Operasyonun ardından Şerdil tutuştu

    Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı; aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliden 160'ı yakalandığı rüşvet soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.

    RÜŞVET ÇARKINDAN İKTİDARI SORUMLU TUTTU
    Şerdil Dara Odabaşı'nın; operasyonun merkezi olmasına rağmen Kadıköy Belediyesi'ni rüşvet çarkından ayrı tutması dikkat çekti.

    Şerdil Dara Odabaşı; "İktidardan Kadıköy'e değil, algıya operasyon. Bugün, mevcut iktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz..." iddiasında bulundu.

        Örgütün milyonlarca liralık rüşvet çarkından Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı ve imardan sorumlu Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın da haberdar olduğu iddia ediliyor.

        BELEDİYEDE ADETA FETÖ YAPILANMASI
        Şüphelilerin FETÖ gibi yapılandığı tespit edildi. Örgütün liderinin Kadıköy Belediyesi'nde çalışan zabıta memuru olduğu, zabıta komiserinin ise örgütün üyesi olduğu tespit edildi.

        Örgütün denetleme yapacağı işyeri sahibine bilgi sızdırarak rüşvet miktarını arttırdıkları öğrenildi. Örgüt üyelerinin "Denetlemeye geleceğiz. Eksiklerini tamamla" diyerek işyeri sahiplerini uyardığı bildirildi. Örgütün söz konusu uyarının ardınan işadamından rüşvet aldığı tespit edildi.
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        Haberler Güncel CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi! Başkan Şerdil Odabaş 'algı operasyonu' diyerek sıyrılmaya çalışıyor
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