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    • 09.12.2022 09:56
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    Silah kaçakçılarına operasyon: 17 gözaltı ve çok sayıda silah...

    Mersin'de kaçakçılarak yönelik operasyon düzenlendi. Silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 17 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken çok sayıda silah ele geçirildi.

    Silah kaçakçılarına operasyon

    Mersin'de, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçuna yönelik yapılan çalışma kapsamında, 22 şüpheli tespit edildi.

    17 GÖZALTI
    Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 19 tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.

    Ayrıca silah yapımında kullanılan 1 mengene, 1 taşlama makinesi, 1 spiral, 1 matkap, 3 tabanca namlusu ile 42 uyuşturucu hap ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Firari 5 şüphelinin yakalanması çalışmalar ise sürdürülüyor

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    Haberler Güncel Silah kaçakçılarına operasyon: 17 gözaltı ve çok sayıda silah...
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