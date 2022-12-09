Son dakika! Teröristler için kaçacak yer yok! MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" mesajının verildiği MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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