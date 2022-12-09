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    • Güncel
    • 09.12.2022 10:38
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    • 09.12.2022 10:38
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    Son dakika! Teröristler için kaçacak yer yok! MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    Teröristler için kaçacak yer yok! 2 PKK’lı daha öldürüldü

    Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır içi ve sınır dışı operasyonlarında teröristlere nefes aldırmıyor. TSK, son olarak Suriye'nin kuzeyinde teröristlere darbe vurdu.

    'KAÇACAK YERLERİ YOK'
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" mesajının verildiği MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika! Teröristler için kaçacak yer yok! MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
        SON DAKİKA