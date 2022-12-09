CHP'de Rifkin çelişkisi! Kemal Kılıçdaroğlu "bilinçli" Gürsel Tekin "mazereti var" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarını büyük bir beklentiye soktuğu 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altında Türkiye'ye duyurdu.
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KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ DANIŞMANLARI UZAKTAN 'VİZYON' ÇİZDİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak seçtiği Jeremy Rifkin, Ufuk Akçiğit ve Daron Acemoğlu ABD'den videokonferans yöntemiyle katılarak sunum yapmasıyla başlayan acemilikler zinciri fiyakosoyla sonuçlandı.
RIFKIN İLE BAĞLANTI KOPTU
Kılıçdaroğlu'nun övgüyle bahsettiği ABD'li Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda İngilizce uzun bir sunum yaptı ancak bağlantıda kopmalar yaşandı. İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması da konuşulanların anlaşılmamasına sebep oldu.
Vizyon programında net bir şekilde ortaya çıkan vizyonsuzluk CHP yandaşlarının bile tepkisini çekti.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN DALGA KONUSU OLAN SAVUNMA
Özellikle danışmanların toplantıya katılmaması ve ABD'den bağlanması eleştirilere neden olurken, Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma ilginç bir savunma yaptı.