CHP'de Rifkin çelişkisi! Kemal Kılıçdaroğlu "bilinçli" Gürsel Tekin "mazereti var" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarını büyük bir beklentiye soktuğu 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altında Türkiye'ye duyurdu. Kılıçdaroğlu, Rifkin vizyon toplantısına uzaktan bağlanmasının bilinçli bir tercih olduğunu savunurken CHP'li İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ABD'li ismin mazeretinin olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu uzun yıllardır gerçekleştirilen ve cep telefonlarından herkesin kullandığı mesajlaşma uygulamalarından dahi yapılabilen görüntülü görüşmeyi yeni bir şeymiş gibi sunmaya çalışmıştı.