Haberler Güncel Videoları CHP'de Rifkin çelişkisi! Kemal Kılıçdaroğlu "bilinçli" Gürsel Tekin "mazereti var" dedi

CHP'de Rifkin çelişkisi! Kemal Kılıçdaroğlu "bilinçli" Gürsel Tekin "mazereti var" dedi

CHP'de Rifkin çelişkisi! Kemal Kılıçdaroğlu "bilinçli" Gürsel Tekin "mazereti var" dedi
09.12.2022 21:50 - Son Güncelleme: 09.12.2022 21:50

OTOMATİK OYNAT

Güncel 54:21
AK Parti Grup Başkanvekili...
Güncel 02:19
Bakan Soylu Kemal...
Güncel 23:30
Son dakika... Cumhurbaşkanı...
Güncel 03:18
CHP'li İBB'ye tepki: "Algı...
Güncel 25:58
2023 vizyonu için Turkuvaz'da...
Güncel 00:36
HDPKK’lı Remziye Tosun’dan...
Güncel 01:54
Meclis'te 'Kürtçe' tartışması
Güncel 01:04
Külliye’de EYT toplantısı!
Güncel 01:58
Öztürk Yılmaz'a bıçaklı...
Güncel 01:08
Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye...
Güncel 00:29
MİT'ten nokta atışı! Sözde...
Güncel 01:06
Meclis'ten Öcalan’a destek...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarını büyük bir beklentiye soktuğu 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altında Türkiye'ye duyurdu. Kılıçdaroğlu, Rifkin vizyon toplantısına uzaktan bağlanmasının bilinçli bir tercih olduğunu savunurken CHP'li İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ABD'li ismin mazeretinin olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu uzun yıllardır gerçekleştirilen ve cep telefonlarından herkesin kullandığı mesajlaşma uygulamalarından dahi yapılabilen görüntülü görüşmeyi yeni bir şeymiş gibi sunmaya çalışmıştı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA