Bakan Akar'dan TBMM'de terörle mücadele açıklaması: "Bu yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi!"





Akar'ın açıklamalarından satır başları;

Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 250 bin kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 7 bin 600 düzensiz göçmen ile 800 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır.