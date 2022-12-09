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    • Güncel
    • 09.12.2022 21:22
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    • 09.12.2022 22:15
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    Bakan Akar'dan TBMM'de terörle mücadele açıklaması: "Bu yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi!"

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığın 2023 Yılı Bütçe sunumunu gerçekleştiriyor. Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. FETÖ'den ihraç edilenlerin sayısını da açıklayan Akar, "15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'nden bugüne kadar 10 bini Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 700 kişi ihraç edilmiştir. FETÖ ile mücadelemize, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün hâlinde kararlılıkla devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akar’dan TBMM’de terörle mücadele açıklaması

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığın 2023 Yılı Bütçe sunumunu gerçekleştiriyor. Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

    37 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ | VİDEO İZLE



    Akar'ın açıklamalarından satır başları;

    Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 250 bin kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 7 bin 600 düzensiz göçmen ile 800 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır.

    İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, bu alçaklıktır.

    Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Operasyon; teknik, taktik ve matematik konusudur. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri almıştır, alacaktır.

        Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askerî şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır.

        Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de diyaloğa açık olmakla beraber, hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

        15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'nden bugüne kadar 10 bini Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 700 kişi ihraç edilmiştir. FETÖ ile mücadelemize, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün hâlinde kararlılıkla devam edilmektedir.

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        Haberler Güncel Bakan Akar'dan TBMM'de terörle mücadele açıklaması: "Bu yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi!"
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