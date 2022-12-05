Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçan yüzbinlerin gözü kara harekatında: Mehmetçik'i bekliyorlar

Türkiye, sınır hattının güvenliği ve halkın güvenliğini tehdit eden terör saldırılarını engellemek için Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

MEHMETÇİK HAZIR

Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında hava ve kara ateş destek unsurları ile bölgedeki terör karargahları ve mevzilerini vuran TSK, kara harekatı için de gün sayıyor. Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütünü 30 kilometre güneye itmekte kararlı olan Mehmetçik, operasyona hazırlanıyor.