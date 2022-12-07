Rusya'dan Türkiye'ye kritik Suriye ziyareti ve ABD'den F-16 kararı! Tüm bunlar ne anlama geliyor?

Bu sadece bir silah platformunun tedariki değil ABD ile Türkiye arasında jeopolitik bağın devamlılığın ile ilgili ve ABD'yi de çok kurcalayan bir konu. Onlar açısından bir sağduyu gerekiyor. Bu silahı bize satmamanın bedellerini bize göstermiyorlar ama kendi aralarında konuşuyorlar. Bu açıdan bakıldığında son derece önemli bir eşik. Bir damar daha mı kopacak? Bu açıdan daha önemli."

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