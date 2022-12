Rusya'dan Türkiye'ye kritik Suriye ziyareti ve ABD'den F-16 kararı! Tüm bunlar ne anlama geliyor?

Tasarının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı.

Peki Rusya'dan gelen temsilci ne anlama geliyor? ABD'nin F-16 kararı ne ifade ediyor? Bölgede bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin hedefi ne? 3 bölgede istenen ne? Türkiye-Suriye arasında bir diyalog gerçekleşecek mi?