Rusya'dan Türkiye'ye kritik Suriye ziyareti ve ABD'den F-16 kararı! Tüm bunlar ne anlama geliyor?

Uzun süredir konuşuluyor. Suriye'ye kara harekatı başlayacak mı? Ne zaman başlayacak ve kapsamı ne olacak? İşte bu soruların ışığında Türkiye önemli kritik bir ziyaretçiyi ağırlayacak. Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev yarın Türkiye'ye geliyor.
Bu da Ankara – Şam ilişkilerinde her an önemli gelişmelerin olabileceğinin de bir göstergesi olarak ifade ediliyor. Rus diplomatın gündeminde elbette ki Suriye gündem maddesi ön planda olacak. İstanbul'da yarın ve sonraki gün önemli gelişmeler yapacak.
ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi. Anadolu Ajansı, kongrenin iki kanadının genel kurulunda oylanacak tasarı metninin son haline ulaştı.