İYİ Parti'de yine şiddet olayı! Hamza Yurtsever ve beraberindekiler Melek Güney’e saldırdı

İYİ Parti yine bir şiddet olayıyla gündeme geldi.

KADINA ŞİDDET: HAMZA YURTSEVER VE GRUBU MELEK GÜNEY'E SALDIRDI

İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki 15 kişilik grup, İstanbul İl Başkanlığı girişinde, yine İYİ Partili olan Melek Güney'e henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saldırdı.



Fotoğraf: Melek Güney