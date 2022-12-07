İYİ Parti'de yine şiddet olayı! Hamza Yurtsever ve beraberindekiler Melek Güney’e saldırdı

İYİ Parti yine bir şiddet olayıyla gündeme geldi.
KADINA ŞİDDET: HAMZA YURTSEVER VE GRUBU MELEK GÜNEY'E SALDIRDI
İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki 15 kişilik grup, İstanbul İl Başkanlığı girişinde, yine İYİ Partili olan Melek Güney'e henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saldırdı.
Fotoğraf: Melek Güney
Ekim ayında yaşandığı bildirilen olayda Melek Güney'in tekme tokat darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
KAVUNCU'DAN KORKTU
Konuyla ilgili telefonla açıklama yapan Melek Güney, olayı doğrulayarak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun talimatı nedeniyle ve korktuğu gerekçesiyle ne hastaneye gidebildiğini ne darp raporu alabildiğini ne de polise giderek şikayetçi olabildiğini söyledi.
İYİ PARTİ'DE YUMRUKLAR KONUŞUYOR
İYİ Parti son dönemde şiddet olaylarıyla gündeme geliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu İyi Parti Rize Merkez İlçe Kongresi'nde partililer yumruk yumruğa kavga etti, kongre salonu bir anda karıştı.