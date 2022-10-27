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    • 27.10.2022 13:03
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    İYİ Parti Altındağ ilçe başkanlığında dayak skandalı! Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı partiliyi odaya sokup dövdüler

    Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti'de yine kaos yaşanıyor... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Bel-Taş A.Ş'de çalışan İYİ Partili Ümit Altun delege başvurusu yapmak için gittiği İYİ Parti Altındağ ilçe başkanlığında dövüldüğünü iddia etti. Darp raporu da alan Altun Genel Merkez'den mevcut yönetimin lav edilmesini istedi.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti’de dayak skandalı!

    İYİ Parti dayak skandalıyla gündeme geldi.

    Meral Akşener'in Genel Başkanlığı'nı yaptığı İYİ Parti'nin, Altındağ İlçe başkanlığının 30 Ekim'de yapılacak kongresi öncesi parti içi skandal patlak verdi.

    ABB ÇALIŞANI PARTİLİ PARTİ BİNASINDA DÖVÜLDÜ
    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Bel-Taş A.Ş'de çalışan İYİ Partili Ümit Altun delege başvurusu yapmak için gittiği İYİ Parti Altındağ ilçe başkanlığında dövüldüğünü iddia etti.

    DARP RAPORU ALDI ŞİKAYETÇİ OLDU
    Dövüldüğüne dair darp raporu alan Ümit Altun şikayet dilekçesinde yaşadıklarını anlattı.

    26 Ekim'de arkadaşı Belgin Hatunoğlu ile İYİ Parti Altındağ ilçe başkanlığına kongre sebebiyle delege başvurusu yapmak için gittiğini belirten Altun, İYİ Parti Altındağ İlçe sekreteri Alper Sivri isimli İYİ Partili tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.

    Zorla parti içerisindeki bir odaya götürüldüğünü söyleyen Ümit Altun kendisine galiz küfürler edildiğini söyledi.

    Altun şikayet dilekçesinde şunları söyledi;

    "Ankara BB Bel-Taş A.Ş'de otopark sorumlusu olarak çalışmaktayım. 26.10.200 günü saat 15,30 sıralarında İYİ Parti Altındağ ilçe Başkanlığına 30.10.2022'de yapılacak olan ilçe kongresi için delege başvurusu yapmak üzere arkadaşım Belgin Hatunoğlu ile birlikte müracaat ettim. Bina içerisine girdiğimde ilçe sekreteri tarafından karşılandım ancak evrakımın eksik olduğu sebebiyle tamamlayıp gelmemi söyledi.

        "BURADAN KOLAY ÇIKAMAZSIN"
        Evrakımı tamamlayıp on dakika sonra tekrar geldiğimde iminin Alper olduğunu sonradan öğrendiğim kişi 'Seninle bir hesabım var' şeklinde kaba bir hitapta bulundu. Ben de kendisine 'seni tanımam ne hesabımız olabilir' dedim. Daha sonra 'Benim adım Alper İlçe sekreteriyim arkamdan konuşuyormuşsun buradan öyle kolay çıkamazsın' dedi. Oradan uzaklaşmaya çalıştım Çıkış kapısına doğru yöneldim ancak Alper isimli bu kişi çıkışımı engelledi. Koluma girip beni zorla sürükleyerek parti binası içerisindeki arka tarafta bulunan odaya götürdü. Bu esnada parti binası içerisinde bulunan diğer kişilere yönelik 'arkamdan kimse gelmesin' diye bağırdı."

        Kendisine ağza alınmayacak küfürler edilidiğini iddia eden Altun, "Beni yakamdan tutarak yere doğrı fırlattı. Yerden boğazımı iki eliyle sıktı. Alper bana yumruk atmaya çalıştığı esnada arkadaşım Belgin Hatunoğlu odanın içerisine girdi ve Alper'i engelledi. Ben de hemen oradan ayrıldım."

        Daha sonra olayı WhatsApp gruplarında da anlatan Altun yanında yaşlı annesinin olduğunu da iddia etti.

        İYİ Parti İlçe Başkanı Remzi Sağlam'ın olaya müdahale etmediğini söyleyen Altun, Genel Merkez'den mevcut yönetimin lav edilmesini istedi.
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        Haberler Güncel İYİ Parti Altındağ ilçe başkanlığında dayak skandalı! Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı partiliyi odaya sokup dövdüler
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