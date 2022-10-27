İYİ Parti Altındağ ilçe başkanlığında dayak skandalı! Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı partiliyi odaya sokup dövdüler

"BURADAN KOLAY ÇIKAMAZSIN"

Evrakımı tamamlayıp on dakika sonra tekrar geldiğimde iminin Alper olduğunu sonradan öğrendiğim kişi 'Seninle bir hesabım var' şeklinde kaba bir hitapta bulundu. Ben de kendisine 'seni tanımam ne hesabımız olabilir' dedim. Daha sonra 'Benim adım Alper İlçe sekreteriyim arkamdan konuşuyormuşsun buradan öyle kolay çıkamazsın' dedi. Oradan uzaklaşmaya çalıştım Çıkış kapısına doğru yöneldim ancak Alper isimli bu kişi çıkışımı engelledi. Koluma girip beni zorla sürükleyerek parti binası içerisindeki arka tarafta bulunan odaya götürdü. Bu esnada parti binası içerisinde bulunan diğer kişilere yönelik 'arkamdan kimse gelmesin' diye bağırdı."

Kendisine ağza alınmayacak küfürler edilidiğini iddia eden Altun, "Beni yakamdan tutarak yere doğrı fırlattı. Yerden boğazımı iki eliyle sıktı. Alper bana yumruk atmaya çalıştığı esnada arkadaşım Belgin Hatunoğlu odanın içerisine girdi ve Alper'i engelledi. Ben de hemen oradan ayrıldım."

Daha sonra olayı WhatsApp gruplarında da anlatan Altun yanında yaşlı annesinin olduğunu da iddia etti.

İYİ Parti İlçe Başkanı Remzi Sağlam'ın olaya müdahale etmediğini söyleyen Altun, Genel Merkez'den mevcut yönetimin lav edilmesini istedi.