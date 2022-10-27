İYİ Parti Altındağ ilçe başkanlığında dayak skandalı! Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı partiliyi odaya sokup dövdüler

İYİ Parti dayak skandalıyla gündeme geldi.
Meral Akşener'in Genel Başkanlığı'nı yaptığı İYİ Parti'nin, Altındağ İlçe başkanlığının 30 Ekim'de yapılacak kongresi öncesi parti içi skandal patlak verdi.
ABB ÇALIŞANI PARTİLİ PARTİ BİNASINDA DÖVÜLDÜ
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Bel-Taş A.Ş'de çalışan İYİ Partili Ümit Altun delege başvurusu yapmak için gittiği İYİ Parti Altındağ ilçe başkanlığında dövüldüğünü iddia etti.
DARP RAPORU ALDI ŞİKAYETÇİ OLDU
Dövüldüğüne dair darp raporu alan Ümit Altun şikayet dilekçesinde yaşadıklarını anlattı.
26 Ekim'de arkadaşı Belgin Hatunoğlu ile İYİ Parti Altındağ ilçe başkanlığına kongre sebebiyle delege başvurusu yapmak için gittiğini belirten Altun, İYİ Parti Altındağ İlçe sekreteri Alper Sivri isimli İYİ Partili tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.
Zorla parti içerisindeki bir odaya götürüldüğünü söyleyen Ümit Altun kendisine galiz küfürler edildiğini söyledi.
Altun şikayet dilekçesinde şunları söyledi;
"Ankara BB Bel-Taş A.Ş'de otopark sorumlusu olarak çalışmaktayım. 26.10.200 günü saat 15,30 sıralarında İYİ Parti Altındağ ilçe Başkanlığına 30.10.2022'de yapılacak olan ilçe kongresi için delege başvurusu yapmak üzere arkadaşım Belgin Hatunoğlu ile birlikte müracaat ettim. Bina içerisine girdiğimde ilçe sekreteri tarafından karşılandım ancak evrakımın eksik olduğu sebebiyle tamamlayıp gelmemi söyledi.