Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade kararını temyize götürdü

Arnavutluk Mahkemesinin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili kararı temyize gitti.
İLK DURUŞMA TARİHİ BEKLENİYOR
Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları yaptıkları açıklamada, Özer'in, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararını temyize götürdüğünü doğruladı. Konuyla ilgili dosyanın, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesinde kayda alındığı aktarılırken ilk duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım'daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.
Özer'in yer almadığı duruşmada Elbasan Asliye Mahkemesi Hakimi Elis Dine, yaptığı açıklamada "Bu davanın sonucunda mahkeme, Türk vatandaşı Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edilmesi talebini kabul ediyor ve iadesine izin veriyor." demişti. Ayrıca Dine, bu kararın 18 Kasım'dan itibaren 15 gün içerisinde Dıraç Temyiz Mahkemesine temyize götürülebileceğini de söylemişti.