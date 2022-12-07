Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade kararını temyize götürdü

Özer'in yer almadığı duruşmada Elbasan Asliye Mahkemesi Hakimi Elis Dine, yaptığı açıklamada "Bu davanın sonucunda mahkeme, Türk vatandaşı Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edilmesi talebini kabul ediyor ve iadesine izin veriyor." demişti. Ayrıca Dine, bu kararın 18 Kasım'dan itibaren 15 gün içerisinde Dıraç Temyiz Mahkemesine temyize götürülebileceğini de söylemişti.