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    • 07.12.2022 15:31
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    • 07.12.2022 15:32
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    Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade kararını temyize götürdü

    Kırmızı bültenle aranırken yakalandığı Arnavutluk’ta yargılanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk Mahkemesinin Türkiye’ye iadesiyle ilgili verdiği kararı temyize götürdü.

    AJANSLAR
    Thodex vurguncusu Türkiye’ye iadesini temyize götürdü

    Arnavutluk Mahkemesinin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili kararı temyize gitti.

    İLK DURUŞMA TARİHİ BEKLENİYOR
    Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları yaptıkları açıklamada, Özer'in, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararını temyize götürdüğünü doğruladı. Konuyla ilgili dosyanın, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesinde kayda alındığı aktarılırken ilk duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

    Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım'daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

    Özer'in yer almadığı duruşmada Elbasan Asliye Mahkemesi Hakimi Elis Dine, yaptığı açıklamada "Bu davanın sonucunda mahkeme, Türk vatandaşı Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edilmesi talebini kabul ediyor ve iadesine izin veriyor." demişti. Ayrıca Dine, bu kararın 18 Kasım'dan itibaren 15 gün içerisinde Dıraç Temyiz Mahkemesine temyize götürülebileceğini de söylemişti.

        FİRARİ ÖZER ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
        Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

        Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

        Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

        "VATANDAŞIMIZI DOLANDIRAN BİR SAHTEKARDIR"
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Kasım 2022'de resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, "Hukuki sürecin bir an önce tamamlanması ile birlikte bu şahsın ülkemize iadesini bekliyoruz. Çok sayıda vatandaşımızı dolandıran bir sahtekardır" diye konuşmuştu.

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