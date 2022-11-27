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İYİ Parti kongresinde kavga! İlçe Başkanı Remzi Sağlam Ümit Altun'u darp etti! Dikkat çeken CHP'li delege iddiası

6'lı masanın büyük ortakları her ne kadar birlikteyiz mesajı vermeye çalışsa da taban kaynıyor. Buna son örnek de İYİ Parti kongresinden geldi. İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde çıkan kavgada parti üyesi Ümit Altun, ilçe başkanı Remzi Sağlam tarafından darp edildi. Skandal olayla ilgili CHP'li delege iddiası ise durumu farklı bir boyuta taşıdı.

27.11.2022 20:22 - Son Güncelleme: 27.11.2022 20:23
İYİ Parti kongresinde kavga! İlçe Başkanı Remzi Sağlam Ümit Altun’u darp etti! Dikkat çeken CHP’li delege iddiası

İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, bugün 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapıldı.

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İYİ Parti kongresinde kavga! İlçe Başkanı Remzi Sağlam Ümit Altun’u darp etti! Dikkat çeken CHP’li delege iddiası

Kongrede 2 grup arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun İlçe Başkanı Remzi Sağlam tarafından darp edildi.

İYİ Parti kongresinde kavga! İlçe Başkanı Remzi Sağlam Ümit Altun’u darp etti! Dikkat çeken CHP’li delege iddiası

Baygınlık geçirerek yere yığılan Altun, 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı.

İYİ Parti kongresinde kavga! İlçe Başkanı Remzi Sağlam Ümit Altun’u darp etti! Dikkat çeken CHP’li delege iddiası

MHP'YE DÖNMEK İÇİN TOPLANTI
Kulislere göre söz konusu kongrenin MHP'ye dönüş için olduğu ortaya çıktı.

İYİ Parti kongresinde kavga! İlçe Başkanı Remzi Sağlam Ümit Altun’u darp etti! Dikkat çeken CHP’li delege iddiası

Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken CHP'li delegelerin de kavga anında İYİ Parti'deki ülkücü ve partiden ayrılmak isteyen kesime saldırdığı ortaya çıktı.

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