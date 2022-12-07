Bakan Kasapoğlu: Devletimiz GSB Yurtları çatısı altına girmek isteyen hiçbir gencini dışarda bırakmadı

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi sayısını 420'nin, Genç Ofis sayısını 345'in, Gençlik Kampı sayısını 54'ün üzerine çıkardıklarına işaret ederken, ''20 yıl önce Genç Ofis diye bir şey yoktu. Gençlik Merkezi sayısı 10'u geçmiyordu. Tüm Türkiye'de sadece 5 adet gençlik kampı vardı. Bugün milyonlarca gencimizin faydalandığı bu mekanlarda; girişimciliğin, yabancı dil eğitiminin, sanatın, paylaşımcılığın, sporun, sosyal inovasyonun, birlikteliğin en güzel örnekleri ortaya konuyor.Türkiye'yi bambaşka yerlere, çok daha büyük hedeflere taşıyacak gençlerimiz bu mekanlarda donanımlarını ve kabiliyetlerini geliştiriyorlar'' şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE HARÇLARINI TARİHE GÖMDÜK

Bakan Kasapoğlu, 20 yıl önce Türkiye'de gençlerin üniversite sorunu olduğunu, her gencin üniversiteye gidemediğini dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

Biliyorsunuz rakamları, istatistikleri. Öncelikli olarak her şehre üniversite kurduk. Her şehirde birden fazla üniversite var. Bu, bizim için fırsat eşitliğinin en önemli başlangıcıydı. Gençlerimizin sesine kulak verdik. Hamdolsun artık pek çok gencimiz 20 yıl öncesine göre kıyasladığımızda üniversiteyi hayal olmaktan öte bir yaşam biçimi olarak istediği üniversiteye, hayallerine kavuştu. Bununla birlikte yıllar boyunca Türkiye'de protestolara şahit olduk. Belki o protestolara içinizde katılanlar da var. Harçlara hayır diyorlardı. Bu ülkenin hiçbir genci maddi imkânsızlığından dolayı üniversiteye gitmekten mahrum kalmasın diye yine bir devrim yazdık ve o devrimle üniversite harçlarını tarihe gömdük. Bugün artık yeni nesil gençler harçlardan bir haber. Ücretsiz bir üniversite ile hamdolsun bir aşama kaydettik.