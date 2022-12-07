Elebaşı Mazlum Kobani'nin yardım dilendiği ABD'den destek gecikmedi: Kara operasyonları yeniden başlıyor

Türkiye'nin olası kara harekatı YPG/PKK'da paniğe neden olurken terör örgütünün elebaşları ABD'ye adeta yalvarmış ve yardım dilenmişti. Son olarak ABD'li Washington Post, terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e bir köşe ayırmıştı.

Bugünkü haberinde ise üç ABD'li yetkilinin açıklamalarına yer verdi. 'ABD askerleri Türkiye'ye rağmen Suriye'deki devriyelerini genişletecek' başlıklı haberde yetkililerin skandal ifadeleri yer aldı.

ABD'NİN EN SADIK MÜTTEFİKİYİZ

Geçtiğimiz günlerde Washington Post, Mazlum Kobani Adlı Ferhat Abdi Şahin'in "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yeni bir yazısını yayılmadı.