Elebaşı Mazlum Kobani'nin yardım dilendiği ABD'den destek gecikmedi: Kara operasyonları yeniden başlıyor

Türkiye'nin olası kara harekatı YPG/PKK'da paniğe neden olurken terör örgütünün elebaşları ABD'ye adeta yalvarmış ve yardım dilenmişti. Son olarak ABD'li Washington Post, terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e bir köşe ayırmıştı.
Bugünkü haberinde ise üç ABD'li yetkilinin açıklamalarına yer verdi. 'ABD askerleri Türkiye'ye rağmen Suriye'deki devriyelerini genişletecek' başlıklı haberde yetkililerin skandal ifadeleri yer aldı.
ABD'NİN EN SADIK MÜTTEFİKİYİZ
Geçtiğimiz günlerde Washington Post, Mazlum Kobani Adlı Ferhat Abdi Şahin'in "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yeni bir yazısını yayılmadı.
ABD'den destek isteyen terörist skandal cümleler kurarak "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki pek çok meslektaşıma suikast düzenlendi" şeklinde açıklamalara yer verdi.
Yazısında kara harekatı paniğinin açıkça görüldüğü terörist, "Böyle bir saldırının sonuçlarının ne olacağını çok iyi biliyoruz; çünkü Türkiye bunu daha önce de yaptı" dedi.