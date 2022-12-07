ANKARA'DA DEPREM! 7 Aralık Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi! Gölbaşı...

Son dakika depremler listesi hakında aramalar hız kazandı. Ankara'da deprem meydana geldiği açıklandı. Peki, 7 Aralık Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!
KANDİLLİ AÇIKLADI!
Ankara'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü.
Depremin derinliği 1,9 kilometre olarak ölçülürken saat 12:16 sularında gerçekleştiği bildirildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.12.07 13:05:59 39.3950 32.9307 18.5 -.- 1.3 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2022.12.07 12:25:48 39.4388 32.8697 17.7 -.- 1.0 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2022.12.07 12:20:41 39.3887 32.9017 15.8 -.- 1.3 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel