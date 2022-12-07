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    • Güncel
    • 07.12.2022 13:08
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    • 07.12.2022 13:18
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    ANKARA'DA DEPREM! 7 Aralık Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi! Gölbaşı...

    Son dakika haberine göre Ankara'da deprem meydana geldi. Kandill Rasathanesi tarafından yayınlanan raporda, merkez üssü Ankara Gölbaşı'da olduğu açıklandı. Peki, 7 Aralık Ankara'da deprem mi oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ankara’da korkutan deprem! İlk açıklama geldi!

    Son dakika depremler listesi hakında aramalar hız kazandı. Ankara'da deprem meydana geldiği açıklandı. Peki, 7 Aralık Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!

    KANDİLLİ AÇIKLADI!

    Ankara'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü.

    Depremin derinliği 1,9 kilometre olarak ölçülürken saat 12:16 sularında gerçekleştiği bildirildi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.12.07 13:05:59 39.3950 32.9307 18.5 -.- 1.3 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel
    2022.12.07 12:25:48 39.4388 32.8697 17.7 -.- 1.0 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
    2022.12.07 12:20:41 39.3887 32.9017 15.8 -.- 1.3 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel


        2022.12.07 12:16:09 39.3750 32.8362 1.9 -.- 3.4 3.4 KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA) İlksel
        2022.12.07 11:33:27 37.8310 27.0020 5.5 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.12.07 11:27:40 38.7057 30.5940 9.0 -.- 0.9 -.- SALAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
        2022.12.07 11:24:15 40.8177 31.0823 6.9 -.- 2.7 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
        2022.12.07 11:19:32 35.0938 24.0243 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.12.07 11:04:04 36.5188 28.5802 31.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.12.07 10:49:17 40.5080 29.2770 0.0 -.- 1.2 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
        2022.12.07 10:17:36 37.8478 32.6747 5.0 -.- 2.2 -.- BAKIRTOLU-KARATAY (KONYA) İlksel


        2022.12.07 10:05:22 40.3988 27.4583 10.7 -.- 1.6 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
        2022.12.07 10:00:56 40.7805 31.0720 16.9 -.- 1.1 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
        2022.12.07 09:01:55 40.7018 30.9105 8.3 -.- 1.6 -.- DIKMEN-HENDEK (SAKARYA) İlksel
        2022.12.07 08:00:59 40.8087 30.9813 11.4 -.- 2.1 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
        2022.12.07 07:59:44 36.9017 29.4380 5.0 -.- 1.3 -.- BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
        2022.12.07 07:19:34 38.3238 30.7508 10.9 -.- 1.7 -.- ARIZLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2022.12.07 06:41:36 38.5310 33.8833 6.3 -.- 1.0 -.- SAPMAZ-(AKSARAY) İlksel
        2022.12.07 06:07:23 38.1055 27.0542 6.6 -.- 1.8 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
        2022.12.07 05:56:58 38.6248 30.2912 8.2 -.- 1.1 -.- AKHARIM-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2022.12.07 05:39:58 40.8115 31.0815 12.0 -.- 1.1 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
        2022.12.07 05:39:15 38.1037 29.5628 2.9 -.- 1.0 -.- KAVAKLAR-BAKLAN (DENIZLI) İlksel
        2022.12.07 05:25:25 34.8363 25.0043 25.7 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
        2022.12.07 05:04:26 35.9330 27.6325 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
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