Bu ne yaman çelişki Ali Babacan! ‘Bedelli adaletsizlik’ diyordu oğlunu bedelli askere gönderdi

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın ortaklarından DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'ın söylemleri ile eylemleri birbiriyle çelişti. Daha önce bedelli askerliği kaldıracağı yönünde açıklamalar yapan Ali Babacan, oğlunu bedelli askerliğe gönderdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aile üyeleriyle birlikte vatani görevini yapan oğlu Kerem Babacan'ın yemin törenine katıldı. Bedelli askerlik yapan oğlunun yemin töreninin ardından Ali Babacan'ın sosyal medya hesabından, o anlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
"ALLAH'TAN KOLAYLIK DİLİYORUZ"
Fotoğrafların yapıldığı paylaşıma bir de not düşüldü. Notta şu ifadelere yer verildi:
"Askerliğini tamamlayan oğlumuz Kerem'in yemin töreninde ailece yanındaydık. Askerlik görevi yapan herkese Allah'tan kolaylık, sevdiklerinin yolunu gözleyenlere de tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı diliyorum."