Bu ne yaman çelişki Ali Babacan! ‘Bedelli adaletsizlik’ diyordu oğlunu bedelli askere gönderdi





Babacan'ın konuyla ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler;

"Zorunlu ve bedelli askerliğin, aynı anda uygulanmasının bir adaletsizlik olduğunu biliyoruz. Bunu sona erdireceğiz. Hedefimiz profesyonel orduya geçmektir"

6'LI MASADA ADAYLIK KAOSU

Öte yandan seçimlere sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hala belli olmuş değil. 6 benzemezin bir araya geldiği, FETÖ'nün ve HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu sürüyor.

ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta da aleni bir şekilde adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarının vetosu ile karşı karşıya.