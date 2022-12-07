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    • Güncel
    • 07.12.2022 18:40
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    • 07.12.2022 18:59
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    Bu ne yaman çelişki Ali Babacan! ‘Bedelli adaletsizlik’ diyordu oğlunu bedelli askere gönderdi

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, daha önce yaptığı açıklamada ‘zorunlu ve bedelli askerliğin aynı anda uygulanmasının adaletsizlik’ olduğunu belirtmişti. İktidara geldiklerinde bu uygulamayı kaldıracaklarını da belirten Ali Babacan, bedelli askerlik yapan oğlu Kerem Babacan’ın yemin töreninden fotoğraflar paylaştı.

    takvim.com.tr
    ‘Bedelli adaletsizlik’ dedi oğlunu bedelliye gönderdi

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın ortaklarından DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'ın söylemleri ile eylemleri birbiriyle çelişti. Daha önce bedelli askerliği kaldıracağı yönünde açıklamalar yapan Ali Babacan, oğlunu bedelli askerliğe gönderdi.

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aile üyeleriyle birlikte vatani görevini yapan oğlu Kerem Babacan'ın yemin törenine katıldı. Bedelli askerlik yapan oğlunun yemin töreninin ardından Ali Babacan'ın sosyal medya hesabından, o anlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

    "ALLAH'TAN KOLAYLIK DİLİYORUZ"
    Fotoğrafların yapıldığı paylaşıma bir de not düşüldü. Notta şu ifadelere yer verildi:

    "Askerliğini tamamlayan oğlumuz Kerem'in yemin töreninde ailece yanındaydık. Askerlik görevi yapan herkese Allah'tan kolaylık, sevdiklerinin yolunu gözleyenlere de tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı diliyorum."

        "BEDELLİYİ KALDIRACAĞIZ" DEMİŞTİ
        Ali Babacan'ın oğlunun yemin töreninden yaptığı paylaşım akıllara bedelli askerlik konusunda yaptığı açıklamaları getirdi.

        11 Ekim 2022'de yaptığı açıklamada bedelli askerlik uygulamasının adaletsizliğe neden olduğunu belirten Babacan, iktidara gelmeleri halinde bu uygulamayı kaldıracaklarını söylemişti.



        Babacan'ın konuyla ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler;

        "Zorunlu ve bedelli askerliğin, aynı anda uygulanmasının bir adaletsizlik olduğunu biliyoruz. Bunu sona erdireceğiz. Hedefimiz profesyonel orduya geçmektir"

        6'LI MASADA ADAYLIK KAOSU
        Öte yandan seçimlere sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hala belli olmuş değil. 6 benzemezin bir araya geldiği, FETÖ'nün ve HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu sürüyor.

        ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta da aleni bir şekilde adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarının vetosu ile karşı karşıya.

        Meral Akşener, her seferinde 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyyor. İP tabanı da Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını zaman zaman dile getiriyor.

        BEYAZ DUMANLI ADAY FORMÜLÜ
        Bir yandan da masanın küçük ortakları aday ile ilgili görüş bildirmeye devam ediyor. Aday belirleme sürecinin 'beyaz duman' ile sonuçlanacağını söyleyen nasanın küçük ortağı Ali Babacan, konuk olduğu CHP yandaşı Fox TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile "Çalar Saat" programında aday için bir isim listesi belirleyeceklerini belirterek şunları söylemişti:

        "Uygun gördüğümüz isimleri liderlerle istişareye başlayacağız. En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun"

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