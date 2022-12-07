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    • Güncel
    • 07.12.2022 17:53
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    • 07.12.2022 18:02
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    NATO'ya girmek isteyen Finlandiya'dan PKK paçavralarına yasak geldi!

    NATO üyeliğine başvuran Finlandiya'dan dikkat çeken bir karar geldi. Finlandiya polisi ülkede gösteri yürüyüşü sırasında PKK/YPG bayrakları ve Abdullah Öcalan posterlerinin kullanılmasının yasaklandığını duyurdu. Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström Üçlü Muhtıra ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz. Taahhütlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, anlaşmanın çeşitli kısımlarında bir ilerleme de söz konusu." ifadelerini kullandı.

    PKK paçavraları yasaklandı

    Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO üyeliği başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile üçlü muhtıra imzalanmıştı. İki ülkenin heyetleri ile görüşmeler devam ederken Finlandiya'dan dikkat çeken bir karar geldi. PKK paçavraları ülkede yasaklandı.



    Finlandiya polisi ülkede gösteri yürüyüşü sırasında PKK/YPG bayrakları ve Abdullah Öcalan posterlerinin kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.



    Geçmişte terör örgütüne ait paçavraların kullanılmasına izin verilen ülkede alınan bu karar terör destekçilerini çıldırttı.



        TERÖR DESTEKÇİLERİ ŞOKTA
        Finlandiya polisi bu paçavraların kullanılmasının provokasyona neden olacağını açıklamasının ardından aktivistler, "Geçtiğimiz hafta sorun değildi şimdi ne oldu?" sorusunu yöneltirken skandal ifadeler kullandılar. "Türkiye'ye ne kadar müsamaha gösterilirse o kadar fazlası talep edilecek" dediler.



        İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI BİLLSTRÖM: "ÜÇLÜ MUHTIRA'NIN ŞARTLARINI ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ"
        Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, (NATO üyeliği için) İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye aldıklarını söyledi.



        ABD'ye giden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile üçlü görüşme yapmaya hazırlanan Billström, ülkesinin haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulundu.



            İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nde varılan anlaşmaya ilişkin Billström, "Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz. Taahhütlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, anlaşmanın çeşitli kısımlarında bir ilerleme de söz konusu." ifadelerini kullandı.



            Dünyada güvenliğin zor günlerden geçtiğine işaret eden Billström, bu nedenle İsveç ve Finlandiya'nın bir an önce NATO'ya girmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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