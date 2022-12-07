NATO'ya girmek isteyen Finlandiya'dan PKK paçavralarına yasak geldi!

Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO üyeliği başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile üçlü muhtıra imzalanmıştı. İki ülkenin heyetleri ile görüşmeler devam ederken Finlandiya'dan dikkat çeken bir karar geldi. PKK paçavraları ülkede yasaklandı.
Finlandiya polisi ülkede gösteri yürüyüşü sırasında PKK/YPG bayrakları ve Abdullah Öcalan posterlerinin kullanılmasının yasaklandığını duyurdu.
Geçmişte terör örgütüne ait paçavraların kullanılmasına izin verilen ülkede alınan bu karar terör destekçilerini çıldırttı.