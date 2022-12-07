NATO'ya girmek isteyen Finlandiya'dan PKK paçavralarına yasak geldi!





TERÖR DESTEKÇİLERİ ŞOKTA

Finlandiya polisi bu paçavraların kullanılmasının provokasyona neden olacağını açıklamasının ardından aktivistler, "Geçtiğimiz hafta sorun değildi şimdi ne oldu?" sorusunu yöneltirken skandal ifadeler kullandılar. "Türkiye'ye ne kadar müsamaha gösterilirse o kadar fazlası talep edilecek" dediler.