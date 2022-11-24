Türkiye'den elektronik harpte 'KORAL' ile milli devrim! Düşmanları ona yakalanmak istemeyecek

SİPER 2023'TE KULLANIMA HAZIR OLACAK

Ayrıca test atışları süren siper uzun menzilli bölge hava ve füze savunma Sistemi'nin ise 2023'te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor. Uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi siper, birden fazla füze seçeneğine sahip olacak şekilde geliştiriliyor. Sistem, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek. Sistemde kullanılacak ilk füze olan Siper blok 1'in 70+ kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilirken sisteme özel olarak geliştirilen esas füze olan Siper blok 2 ise 100 kilometrenin üzerinde bir menzile ve üstün manevra yeteneklerine sahip olacağı üzerinde duruluyor.