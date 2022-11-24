Türkiye'den elektronik harpte 'KORAL' ile milli devrim! Düşmanları ona yakalanmak istemeyecek
Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz savunma sanayinin en merak edilen ve diğer ülkeler tarafından "kara kutu" olarak tanımlanan hava savunma sistemleri Türk ordusunun en stratejik donanımları arasında yer alıyor. Mavi Vatan'a yönelik stratejik hamleler, sınır ötesinde tehditlerin boyutunun artması ve enerji arayışıyla Türkiye'nin hava savunma sistemi açığı en öncelikli savunma ihtiyacı haline geldi. İşte düşmanın gözünü kör edecek sistem olarak tanıtılan ve milli harp sistemlerinde devrim yapan "KORAL".
Karadan havaya ve havadan havaya savunma sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri gibi kritik sistemler de yerli ve milli olarak Türk mühendisleri tarafından üretiliyor. Hava savunma sistemleri için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda hızla harekete geçildi. Milli imkanlarla geliştirilen Atılgan ve Zıpkın kaideye monteli stinger sistemleri, Korkut alçak irtifa hava savunma top sistemi, Gökdeniz yakın hava savunma sistemi, 35 mm modernize çekili top sistemi, Hisar A+ ve Hisar O + hava savunma sistemleri de envantere girdi.
HİSAR GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar A+ harp başlığıyla birlikte hareketli bir hedefe atış gerçekleştirdi. Bu atışını başarılı şekilde tamamladı. Hisar O+ Hava Savunma Sistemi, 360 derece etkinliğe sahip, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabilme kabiliyetini sahipken, 25 kilometre önleme menziliyle her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip. Hisar aynı zamanda savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili.
SİPER 2023'TE KULLANIMA HAZIR OLACAK
Ayrıca test atışları süren siper uzun menzilli bölge hava ve füze savunma Sistemi'nin ise 2023'te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor. Uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi siper, birden fazla füze seçeneğine sahip olacak şekilde geliştiriliyor. Sistem, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek. Sistemde kullanılacak ilk füze olan Siper blok 1'in 70+ kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilirken sisteme özel olarak geliştirilen esas füze olan Siper blok 2 ise 100 kilometrenin üzerinde bir menzile ve üstün manevra yeteneklerine sahip olacağı üzerinde duruluyor.