Milli TİHA Bayraktar AKINCI, 'TOLUN' ile hedefi tam isabetle vurdu! İlk kez bir İHA'dan atılan bomba test edildi

2022'DE 1 MİLYAR DOLARI GEÇEN REKOR İHRACAT

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin %98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA'lar için 25 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

Minyatür Bomba Teknik Özellikler:

Menzil : 55 NM

İrtifa : 40000 ft (MSL)

CEP : < 15="">

Güdüm : GPS / INS

Delici Etkinlik : 35 NM menzilden

1 Metre Güçlendirilmiş Betonu Delme

