TBMM Genel Kurulu karıştı: İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL VE AK PARTİLİ VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA

Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı. Ardından kürsüde konuşan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz ve AK Parti'li Turan tartıştı.