TBMM Genel Kurulu karıştı: İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.
CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL VE AK PARTİLİ VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA
Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı. Ardından kürsüde konuşan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz ve AK Parti'li Turan tartıştı.
AK Parti ve İYİ Parti sıralarındaki milletvekillerinin de ayağa kalkarak tartışmaya başlaması üzerine gerginlik büyüdü. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 10 dakika oturuma ara verdi.
DAHA SONRA İYİ PARTİLİ VEKİLLER KÜRSÜNÜN ETRAFINDA TOPLANDI
Ancak tartışma devam etti. AK Parti milletvekilleri ile İYİ Parti milletvekilleri kürsünün etrafında toplandı. İki partinin milletvekilleri birbirlerine yumruk attı. Arbede AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Örs fenalaştı. Araya diğer milletvekilleri girdi ve Örs, genel kurul salonundan çıkarıldı.