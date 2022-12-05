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    • Güncel
    • 05.12.2022 20:54
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    • 05.12.2022 21:51
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    AK Partili Numan Kurtulmuşun konuşması sırasında CHP'li isimlerin provokatif girişimleri TBMM'de tansiyonu yükseltti

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde tansiyon yükseldi. AK Partli Numan Kurtulmuş'un konuşması sırasında CHP’li isimler engel olmaya çalıştı. CHP’nin grup başkanvekilleri durumu yatıştırması gerekirken, milletvekillerinden sıra kapaklarına vurması istendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’lilerden çirkin provokasyon

    TBMM'deki bütçe görüşmelerine gerginlik! AK Partili Numan Kurtulmuş'un konuştuğu esnada tansiyon yükseldi.



    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu başladı. Kesintisiz 12 gün sürecek. Bu süre zarfında Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.



    TANSİYON YÜKSELDİ
    Ağaoğlu, "AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş verilen aranın ardından 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin, grubu adına TBMM Genel Kurulunda konuşması sırasında gerginlik yaşandı." dedi.



        SIRA KAPAKLARINA VURMALARI İSTENDİ
        Tülay Ağaoğlu, "Kurtulmuş'un konuşmasına CHP'li isimler engel olmaya çalıştı. Sloganlar atılmaya başlandı. CHP'nin grup başkanvekilleri durumu yatıştırması gerekirken, milletvekillerinden sıra kapaklarına vurması istendi. CHP'de amigo görüntüsü vardı. Mahmut Tanal'ın CHP'li vekillere slogan attırması günde damgasını vurdu. Bu olay sonrası Genel Kurul Salonunda küfürler duyuldu. AK Partili vekiller ve CHP'liler arasında sürtüşme yaşandı. Olay büyümden sonlandırıldı." ifadelerine yer verdi.



        İşte AK Partili Numan Kurtulmuşun, Meclis konuşması;
        Kurtulmuş "Madem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyurun er meydanına aday olun. Zaten Kılıçdaroğlu'nun konuşması bir bütçe görüşmesi konuşması değildi, adaylık konuşmasıydı" açıklamasını yaptı.



        'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih etme yetkisinden bahsetti, ancak 6'lı masanın anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'nın Meclisi fesih etme yetkisi olduğunu unutmuş' diyen Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Millete faizle ilgili yanlış bilgi paylaşmayın. 2002'de bütçedeki faiz oranı 43.2 idi. 2023 bütçesinde bu oran 11.3'tür. Hileli seçimleri bizim lügatımızda bulunmamaktadır. Biz halkın helal oylarla meclise geliriz" açıklamasını yaptı.

        AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
        Kategorik olarak "Kürt düşmanı" lafını kabul etmiyoruz. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarıdır. 85 milyon vatandaştan hiçbir farkları yoktur. Biz insanları etnik kimliklerine göre değerlendirmiyoruz. Salgın dönemi sonrası ülkelerin farklı ekonomi politikaları ve önümüzdeki dönemin önemli bir sorunu olacak olan ekonomik durgunluk, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi olacaktır. Vatandaşımızın alım gücünü desteklemek için çalışıyoruz. Bu yıl da 530 milyar lira ile enerji sübvansiyonları sürdürüyoruz. Türkiye 9 çeyrek üst üste büyüyerek bir rekor kırmıştır.



            Büyük milletlerin büyük hayalleri olur, büyük hedefleri olur. Yeniden güçlü bir ülke istikametinde yapılanlar ortadır. Yollar, hızlı trenler, şehir hastaneleri, savunma sanayideki yerlilik oranı, TOKİ projeleri... En son Yusufeli Barajı'na 35 milyon lira harcandı.



            Devlet aynı devlet, geçen dönemlerde yapılamıyordu da neden bu dönemde yapılıyor. Değerli arkadaşlar, bunların yapılabilmesinin arkasındaki temel neden AK Parti'nin gerçekleştirdiği zihin devrimidir. Dün, Devrim Arabalarını engelleyen odaklarla bugün Türkiye'nin ileriye gitmesini istemeyen odaklarla arasında zerre fark yoktur.

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            Haberler Güncel AK Partili Numan Kurtulmuşun konuşması sırasında CHP'li isimlerin provokatif girişimleri TBMM'de tansiyonu yükseltti
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