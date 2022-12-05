



'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih etme yetkisinden bahsetti, ancak 6'lı masanın anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'nın Meclisi fesih etme yetkisi olduğunu unutmuş' diyen Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Millete faizle ilgili yanlış bilgi paylaşmayın. 2002'de bütçedeki faiz oranı 43.2 idi. 2023 bütçesinde bu oran 11.3'tür. Hileli seçimleri bizim lügatımızda bulunmamaktadır. Biz halkın helal oylarla meclise geliriz" açıklamasını yaptı.



AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Kategorik olarak "Kürt düşmanı" lafını kabul etmiyoruz. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarıdır. 85 milyon vatandaştan hiçbir farkları yoktur. Biz insanları etnik kimliklerine göre değerlendirmiyoruz. Salgın dönemi sonrası ülkelerin farklı ekonomi politikaları ve önümüzdeki dönemin önemli bir sorunu olacak olan ekonomik durgunluk, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi olacaktır. Vatandaşımızın alım gücünü desteklemek için çalışıyoruz. Bu yıl da 530 milyar lira ile enerji sübvansiyonları sürdürüyoruz. Türkiye 9 çeyrek üst üste büyüyerek bir rekor kırmıştır.