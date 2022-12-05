TBMM'deki bütçe görüşmelerine gerginlik! AK Partili Numan Kurtulmuş'un konuştuğu esnada tansiyon yükseldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu başladı. Kesintisiz 12 gün sürecek. Bu süre zarfında Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
TANSİYON YÜKSELDİ
Ağaoğlu, "AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş verilen aranın ardından 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin, grubu adına TBMM Genel Kurulunda konuşması sırasında gerginlik yaşandı." dedi.