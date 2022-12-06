Başkan Erdoğan Avrupa’nın en güçlü siyasi lideri!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'da 19 milyonun üzerinde takipçi sayısıyla liderler arasında 3. sırada yer aldı.
Küresel halkla ilişkiler şirketi Burson Marsteller'in hazırladığı ve Twitter verilerinden hareketle devlet başkanlarının sosyal medyadaki etkinliklerini ölçmeyi amaçlayan "Twiplomacy 2022" raporu yayımlandı.
DÜNYADA 3 AVRUPA'DA 1. SIRADA
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, attığı tweetle "Küresel PR ajansı Burson Cohn & Wolfe'a ait dijital diplomasi araştırma topluluğu Twiplomacy'nin her yıl yaptığı "Twitter'daki En Güçlü Liderler" araştırmasında Cumhurbaşkanımız'ın profili, 2022 yılında 2 sıra yükselerek dünyanın en güçlü üçüncü twitter hesabı oldu." diyerek açıkladı.