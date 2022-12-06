Başkan Erdoğan Avrupa’nın en güçlü siyasi lideri!

G20 dışındaki liderlerin de ön plana çıktığı aktrılırken Twiplomacy, sıralamayı nasıl oluşturduklarını da açıkladı.

Firmanın Veri ve Anatilik uzmanları tarafıdan geliştirdiği bir algoritma kullandığı açıklandı. Ayrıca listede tweet'lere, retweet'lere, erişime, gösterime beğenilere ve takipçilere bakılarak oluşturulduğu belirtildi. Listenin 30 Eylül 2022 itibarıyla görevde olan ve Birleşmiş Milletler tarafıdan tanından devletlerin liderlerinin yer aldığı açıklanadı.