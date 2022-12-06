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    • Güncel
    • 06.12.2022 15:12
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    • 06.12.2022 15:33
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    Başkan Erdoğan Avrupa'nın en güçlü siyasi lideri!

    Son dakika haberi! Dünyaca ünlü bir şirket, liderlerin sosyal medya sitesi Twitter karnesini derledi. Şirketin her yıl yaptığı "Twitter'daki En Güçlü Liderler" araştırmasında 2022 yılı itibarıyla Başkan Erdoğan'ın profili 2 sıra birden yükseldi. Erdoğan, dünyanın en güçlü üçüncü, Avrupa'nın ise birinci hesabı oldu.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Avrupa’nın en güçlü siyasi lideri!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'da 19 milyonun üzerinde takipçi sayısıyla liderler arasında 3. sırada yer aldı.

    Küresel halkla ilişkiler şirketi Burson Marsteller'in hazırladığı ve Twitter verilerinden hareketle devlet başkanlarının sosyal medyadaki etkinliklerini ölçmeyi amaçlayan "Twiplomacy 2022" raporu yayımlandı.

    DÜNYADA 3 AVRUPA'DA 1. SIRADA
    Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, attığı tweetle "Küresel PR ajansı Burson Cohn & Wolfe'a ait dijital diplomasi araştırma topluluğu Twiplomacy'nin her yıl yaptığı "Twitter'daki En Güçlü Liderler" araştırmasında Cumhurbaşkanımız'ın profili, 2022 yılında 2 sıra yükselerek dünyanın en güçlü üçüncü twitter hesabı oldu." diyerek açıkladı.

        AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ LİDERİ
        Başkan Erdoğan'ın Twitter'da "Avrupa'nın en güçlü siyasi lideri" unvanını da koruduğu bildirdi.

        Twiplomacy'nin twitter hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, en yüksek dereceli dünya liderlerinin Twitter'ı bir etkileşim aracı olarak kullandığı vurgulandı. Bununla birlikte, bu sıralamanın yerel popülerlikle ilgisinin olmadığı belirtildi.

        G20 dışındaki liderlerin de ön plana çıktığı aktrılırken Twiplomacy, sıralamayı nasıl oluşturduklarını da açıkladı.

        Firmanın Veri ve Anatilik uzmanları tarafıdan geliştirdiği bir algoritma kullandığı açıklandı. Ayrıca listede tweet'lere, retweet'lere, erişime, gösterime beğenilere ve takipçilere bakılarak oluşturulduğu belirtildi. Listenin 30 Eylül 2022 itibarıyla görevde olan ve Birleşmiş Milletler tarafıdan tanından devletlerin liderlerinin yer aldığı açıklanadı.

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        Başkan Erdoğan Avrupa’nın en güçlü siyasi lideri!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Avrupa'nın en güçlü siyasi lideri!
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