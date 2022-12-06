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    • Güncel
    • 06.12.2022 22:34
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    • 06.12.2022 23:38
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    Aydın Didim'deki 'Alevi' provokasyonun altından kocasını eve döndürmek isteyen kadın çıktı! 'Evin kapısını işaretledim' itirafı

    Aydın'ın Didim ilçesinde Alevi vatandaşların yaşadığı bir evin kapısına çarpı işareti konuldu. Provokasyon kokan bu hareketin ardından ekipler harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucu olayın altından karı-koca anlaşmazlığı çıktı. Kocası Ufuk Sönmez'i eve döndürmek isteyen Meliha Sönmez kapıyı işaretlediğini itiraf etti. Öte yandan Ufuk Sönmez'in çeşitli suçlardan adli kaydının bulunduğu, ailesinin ÖDP (Sol Parti) ile bağı olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Provokasyonun altından karı koca anlaşmazlığı çıktı

    Aydın'ın Didim İlçesi'nde Alevi vatandaşların evlerine kırmızı çarpı işareti atılmasının ardından karı-koca anlaşmazlığı çıktı. Provokasyon kokan olaya ilişkin gerçeği Meliha Sönmez isimli kadın itiraf etti.

    EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
    5 Aralık günü Efeler Mahallesi 1353 Sokak'ta Alevi kökenli vatandaşların yaşadıkları 2 daireye kırmızı boya ile çarpı işareti yapıldı. Provokasyon kokan olaya ilişkin Didim Güvenlik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



    "SİYASİ AMAÇ GÜTMEDİM, KOCAMI EVE DÖNDÜRMEK İSTEDİM"
    Yapılan çalışma sonucunda, 2 yıldır aynı adreste yaşayan Ufuk Sönmez ve Meliha Sönmez çifti arasında sıkıntılar olduğu ve Ufuk Sönmez'in son 1 aydır dışarıda otellerde konakladığı öğrenildi.

    Durumu düzeltmenin yollarını arayan Meliha Sönmez'in kocası Ufuk Sönmez ile arasını düzeltmek için evin kapısına çarpı işaretleri yaptığı tespit edildi.



    Olayla ilgili adli işlem başlatılırken Meliha Sönmez ifadesinde eylemi siyasi amaç gütmeden yalnızca eşi ile arasını düzeltmek için gerçekleştirdiğini itiraf etti.

    Yaşanan bu olay üzerine Ufuk Sönmez ve Meliha Sönmez ikilisini mercek altına aldık.

    Ufuk Sönmez isimli şahsın çeşitli suçlardan adli kaydının bulunduğu, anne ve babasının geçmiş dönemlerde Manisa/Salihli'de ÖDP (Yeni adıyla Sol Parti) faaliyet gösterdiği öğrenildi.

    Provokasyon kokan hareketin mimarı Meliha Sönmez'in anne ve babasının Tunceli Pertek nüfusuna kayıtlı olduğu ve mesleğinin muhasebecilik olduğu kayıtlara geçti.

    Şahısların, söz konusu adreste yaklaşık 2 yıldır ikamet ettiği ortaya çıktı.


        CEMEVİ PROVOKASYONUNA EN GÜZEL CEVAP
        Geride bıraktığımız aylarda da Ankara'da bulunan Cemevleri ve Alevi STK'larını hedef alan çirkin bir provokasyon sahnelenmişti. Söz konusu olaylar sonrası hızla harekete geçen emniyet ekipleri failleri kısa sürede yakalamıştı.

        Yapılan tahkikatlar sonucu provokatörler, örgüt bağlantıları tek tek deşifre edilmiş, böylelikle kirli provokasyon gözler önüne serilmişti.

        Olayın üzerine kararlılıkla gidilip, failleri yakalanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Hüseyin Gazi Cemevi'nde muharrem ayı iftarına katılarak Alevi vatandaşlara güçlü bir destekte bulunmuştu.

        Öte yandan yakın bir zamanda Cemevlerine yönelik düzenleme Meclis'ten geçmişti.

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