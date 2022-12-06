Aydın Didim'deki 'Alevi' provokasyonun altından kocasını eve döndürmek isteyen kadın çıktı! 'Evin kapısını işaretledim' itirafı





Olayla ilgili adli işlem başlatılırken Meliha Sönmez ifadesinde eylemi siyasi amaç gütmeden yalnızca eşi ile arasını düzeltmek için gerçekleştirdiğini itiraf etti.



Yaşanan bu olay üzerine Ufuk Sönmez ve Meliha Sönmez ikilisini mercek altına aldık.



Ufuk Sönmez isimli şahsın çeşitli suçlardan adli kaydının bulunduğu, anne ve babasının geçmiş dönemlerde Manisa/Salihli'de ÖDP (Yeni adıyla Sol Parti) faaliyet gösterdiği öğrenildi.



Provokasyon kokan hareketin mimarı Meliha Sönmez'in anne ve babasının Tunceli Pertek nüfusuna kayıtlı olduğu ve mesleğinin muhasebecilik olduğu kayıtlara geçti.



Şahısların, söz konusu adreste yaklaşık 2 yıldır ikamet ettiği ortaya çıktı.

