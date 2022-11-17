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    • 17.11.2022 13:34
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    Başkan Erdoğan'dan sokak köpekleri açıklaması: Bakanlıklara talimatı verdim

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi dönüşü gazetecilerin sokak köpekleri hakkındaki sorusuna “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız” dedi.

    Sokak köpekleri açıklaması: Bakanlıklara talimatı verdim

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Geçtiğimiz günlerde Bitlis'te 10 yaşındaki bir çocuğun sokak köpeği tarafından ısırılmasının ardından kuduz olup hayatını kaybetmesi derin üzüntüye neden olmuştu. Sokak köpekleri hakkında çalışma olup olmayacağı sorusuna Başkan Erdoğan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız" dedi.

    SORU: (İdris Saruhan) Sokak köpekleriyle ilgili bir çağrı yapmıştınız belediyelere, 'Hayvanların yeri barınaklardır, sokaklar değil. Böylece hem hayvanlar korunsun hem de vatandaşların güvenliği sağlansın' diye. Ancak geçen sürede sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor bazı yerlerde. Son olarak Bitlis'te bir çocuk vefat etti. Bu konuda bir çalışma olabilir mi?

    Öncelikle hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek.

        Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı. Mesela bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok örnek bir çalışması var. İstanbul'da Beykoz Belediyemizin de gerçekten çok örnek bir çalışması var. Yani hem teşhis hem tedavi ve ondan sonra da hayvanları garipsemeyecekleri alanlara salıverme gibi bir çalışmayı şu anda Beykoz Belediyemiz de Konya Büyükşehir Belediyemiz de yapıyor.

        Ayrıca mesela İstanbul'da Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Valiliğimizin müşterek yeni bir çalışmaları var. Bu hayvanların bakılabileceği ve daha sonra dernekler tarafından bunların bakımının üstlenilebileceği bir uygulamayı müştereken çalışıyorlar. Daha sonra da bunu bütün illere uygulamayı düşünüyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü bu hayvanlar için uygun yerler ve hayvan severlerin de gelip ilgilenebilecekleri mekanlar oluşturmaya çalışıyor. Epey bir ilerleme de kaydedildi.
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        Sokak köpekleri açıklaması: Bakanlıklara talimatı verdim
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan sokak köpekleri açıklaması: Bakanlıklara talimatı verdim
            SON DAKİKA