Başkan Erdoğan'dan sokak köpekleri açıklaması: Bakanlıklara talimatı verdim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz günlerde Bitlis'te 10 yaşındaki bir çocuğun sokak köpeği tarafından ısırılmasının ardından kuduz olup hayatını kaybetmesi derin üzüntüye neden olmuştu. Sokak köpekleri hakkında çalışma olup olmayacağı sorusuna Başkan Erdoğan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız" dedi.
SORU: (İdris Saruhan) Sokak köpekleriyle ilgili bir çağrı yapmıştınız belediyelere, 'Hayvanların yeri barınaklardır, sokaklar değil. Böylece hem hayvanlar korunsun hem de vatandaşların güvenliği sağlansın' diye. Ancak geçen sürede sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor bazı yerlerde. Son olarak Bitlis'te bir çocuk vefat etti. Bu konuda bir çalışma olabilir mi?
Öncelikle hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek.