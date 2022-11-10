Verilen sözler bir bir yerine getiriliyor: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı" kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararnameyle Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Başkan ve 11 üyeli Danışma Kurulu kurulacak.
CEMEVLERİYLE İLGİLİ İŞLERİ YÜRÜTECEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Başkanlığa cemevlerinin hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etme gibi sorumluluklar tanındı.
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasına "Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek" eklendi. Bakanlık bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu.