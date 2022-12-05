Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısına tepki: Asıl vizyon burada. Onların derdi kim ne kapar?

Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi. 6lı masanın hesapları ile ilgili soru soran gence cevap veren Erdoğan, "Sendeki zeka sendeki siyaset mantığı onlarda yok. Onların derdi bu masadan kim ne kapar yaptıkları bu. Vizyon açıklamış vizyon açıklarken vizyon denilen şeyin içinde Amerika'dan bilmem kim, şuradan bilmem kim... Bize yerli ve milli bir zihniyet ve yerli ve milli bir zeka lazım yani sen lazım sen" dedi. Erdoğan, formasyon ile ilgili gelen soruyu ise "YÖK Başkanı ile de konuyu görüştük. Üniversiteyi bitirdikten sonra 1 yada 2 yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Ben dedim ki sayın başkan bunu kaldırıyorsun artık. 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim. Fakülteyi bitirirken formasyon eğitimi almış olsun dedik ve mutabık kaldık" cevabını verdi.