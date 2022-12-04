Başkan Erdoğan'dan gençleri 'çantada keklik' gören muhalefete tepki: Kusura bakmayın çantada keklik yok, çanta dolu

"KUSURA BAKMAYIN ÇANTADA KEKLIK YOK, ÇANTA DOLU"

"Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, dünyaya, ülkemize, bize, kendi hayatlarına bakışlarındaki derin vukufiyeti görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaptığımız tüm toplu açılışlar ve mitinglerde Şanlıurfa pik yaptı. Son aldığımız resmi rakam 120 bin. Tabii yollardaki karşılamaları buna katmıyorum, sadece meydanı konuşuyorum. Her ne kadar birileri, gençlerimize kendi zihin dünyalarında 'çantada keklik' gibi bakıyor olsa da bizim tespitlerimiz hiç de öyle olmadığına işaret ediyor. Kusura bakmayın çantada keklik yok, çanta dolu. Bugün Dünya Engelliler Günü... 'Engelli' diyerek, zihin dünyaları engellerle dolu olanları birbirine karıştırmayın. Birilerinin zihin dünyaları engelli. Bizim engelli kardeşlerimizin zihin dünyaları sapasağlam. Sizlerle sohbetlerimizde öyle çarpıcı analizlerle, öyle isabetli tespitlerle, öyle akılcı tekliflerle karşılaşıyoruz ki inanın bunca yıllık tecrübemize rağmen bizim de ufkumuz genişliyor. Bu tablo bize, AK Parti'yi kurarken gençlik teşkilatlarımızı, örgütlenmemizin ve politikalarımızın merkezine yerleştirmemizin ne kadar doğru olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Türkiye'de gençlik teşkilatını, partisinin angarya işlerini yaptıracak bir araç değil de politikalarının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz. Biz ne sağdayız ne solda, biz siyasetin merkezindeyiz."