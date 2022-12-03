Güneş fırtınası Türkiye'de yaşanacak mı, etkileri neler? Kaç gün sürecek? Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta başlayacak 2022?

Güneş fırtınası hakkında aramalar hız kazandı. Gündemde yoğun bir şekilde Güneş fırtınası 2022 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı araşıtırılıyor. Belirli zamanlarda dünyayı etkileyen doğa olayları gerçekleşiyor. Son aylarda pek çok Güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Bu nedenden dolayı da Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor. Peki, Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş fırtınası Türkiye'de yaşanacak mı, etkileri neler? Kaç gün sürecek? İşte merak edilenler!
GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR, NE ZAMAN SAAT KAÇTA OLACAK?
Son aylarda pek çok Güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Bu nedenden dolayı da Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor.
Güneş fırtınası haberlerinin artmasının nedeni ise Dünya'nın 11 yıllık Güneş döngüsünün içinde olması.
Son birkaç gün içinde yeni bir Güneş fırtınasının dünyayı vurması bekleniyor. Güneş üzerinde yaşanan patlamalar sonucunda yayılan püskürtüler sonucunda, yeryüzünde GPS ve benzeri iletişim ağları olumsuz yönde etkilenmektedir.
BUGÜNE DİKKAT!
ABD'li bilim insanları 28 Kasım'da Güneş atmosferinde bir delik tespit etti. Güneş'in ekvatorundan geçen ekvatoral koronal deliğin 'Dünya'ya bakan bir konumda tespit edildiği' belirtildi. Bu delik 2 Aralık (bugün) dünyaya doğru bir Güneş fırtınası başlatacak.
Uzmanların şiddetini G1 olarak derecelendirdiği Güneş fırtınasının elektrik şebekesi ve uydular için sorunlara neden olabileceği uyarısında bulundu.
Bilim insanları ise yaşanan bu patlamalardan dolayı Carrington olayını hatırladı. 1859 yılında yaşanan bu patlama şimdiye kadar kaydedilen en büyük Güneş fırtınası olarak biliniyor.
Muazzam boyuttaki Güneş fırtınası Paris'ten Boston'a kadar elektrik kesintisine neden olmuştu.